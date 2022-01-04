Економіка

18:13 04.01.2022

Мінцифри запустило в "Дії" push-повідомлення про перевірку кредитної історії

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Мінцифри запустило в "Дії" push-повідомлення про перевірку кредитної історії

Міністерство цифрової трансформації з метою боротьби з шахрайством запустило в державному застосунку "Дія" push-повідомлення про кредити або перевірку кредитної історії, повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Перевірка кредитної історії - це обов'язковий етап при оформленні позики. Тепер, коли якийсь банк буде перевіряти вашу кредитну історію або відкривати новий рахунок, ви одразу ж побачите пуш в додатку "Дія". Це вже стандартно працює у вашому додатку, оновлювати "Дію" не потрібно", - написав глава Мінцифри в Facebook у вівторок.

Він наголосив, що більшість випадків кредитного шахрайства відбувається саме з паперовими паспортами, які легко відксерити і передати комусь. І це одна з головних причин, чому в кіберполіції зараз багато справ з кредитними схемами.

"Дія" не підключена до організацій, які видають мікрокредити. А для того, щоб оформити кредит в банку через е-паспорт, потрібен ваш цифровий підпис. Ми хочемо убезпечити людей, зберегти ваші гроші і нерви", - зазначив Федоров.

Функція push-повідомлення про перевірку кредитної історії працює так: коли хтось перевіряє кредитну історію або отримує новий кредит на дані Користувача "Дії", застосунок надсилає повідомлення.

Для з'ясування деталей і подачі скарги з програми можна буде одразу ж перейти за відповідним посиланням.

Джерело: https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Теги: #кредити #дія #шахрайство #мінцифри
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