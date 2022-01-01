Економіка

13:47 01.01.2022

Мінагрополітики підписало меморандум про стабілізацію цін на газ з виробниками "соціальних" продуктів

3 хв читати
Мінагрополітики підписало меморандум про стабілізацію цін на газ з виробниками "соціальних" продуктів

Міністерство аграрної політики та продовольства 31 грудня підписало з виробниками соціально значущих продуктів харчування меморандум щодо стабілізації цін на природний газ власного видобутку, документ обмежує націнку на видобутий в Україні енергоресурс на рівні 25%, що дозволить уникнути подорожчання продовольства в Україні та його дефіциту.

Про угоду, досягнуту з представниками виробників продуктів харчування, міністр агрополітики Роман Лещенко написав у Facebook у п'ятницю ввечері.

Крім нього, документ підписали голова ради директорів "Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський, директор асоціації "Національна асоціація молочників України "Укрмолпром" Василь Бондаренко, голова ради директорів асоціації "Союз птахівників України" Олександр Бакуменко, директор громадської спілки "Мукомол України" Родіон Рибчинський, голова ради підприємств хлібопекарської промисловості "Укрхлібпром" Олександр Васильченко, президент асоціації "Всеукраїнська асоціація пекарів" Юрій Дученко, гендиректор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук.

"Визначено оптимальний граничний рівень постачальницько-збутової надбавки до ціни природного газу власного видобутку на рівні не більше 25% для задоволення потреб господарюючих суб'єктів, основним видом діяльності яких є виробництво соціально важливих продовольчих товарів", - написав міністр у соцмережі.

За його даними, рішенням Кабінету Міністрів України і президента Володимира Зеленського була напрацьована Дорожня карта підтримки ключових галузей харчової промисловості, метою якої є збереження цінової стабільності на соціально значущі продукти харчування.

"Підписання меморандуму - це свідчення того, що взаєморозуміння між державою і бізнесом існує – компромісні рішення знайдені. Ми хочемо запропонувати галузі в умовах підвищення цін енергоносів через енергетичну біржу забезпечити їх газом власного видобутку за доступною ціною", – написав Лещенко.

Він наголосив, що в питанні продуктів харчування повинен зберігатися баланс між продовольчою безпекою, відсутністю дефіциту, стабілізації цін ринковими інструментами і підтримкою національного товаровиробника харчової продукції в період значних коливань на енергоресурси.

Як повідомлялося, минулого тижня ключові українські виробники молока звернулися до президента з проханням встановити тариф на природний газ у розмірі 32 тис.грн за 1 тис. куб. м, оскільки його подорожчання за 2021 рік з 4,9 тис. грн/1000 куб. м до 59-62 тис. грн/1000 куб. м зробило виробництво молока збитковим і загрожує зупинкою підприємств галузі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у грудні 2021 року заявив, що уряд за дорученням президента розробляє механізми підтримки українських хлібопекарів та інших виробників соціальних продуктів у зв'язку з аномальною ціною природного газу.

Також розглядається можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема на соціальний хліб.

Кабмін 31 грудня 2021 року вніс батон і соняшникову олію у список харчових продуктів, подорожчання яких суб'єкти господарювання, що їх реалізують, повинні заздалегідь декларувати, а також заборонив встановлювати націнку на хліб житньо-пшеничний і батон понад 10%.

Максимальна роздрібна націнка на хліб житньо-пшеничний і батон встановлюється на рівні не більше 10% від оптово-відпускної ціни з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, упаковки, інших послуг, пов'язаних з реалізацією кінцевому споживачеві.

Це регулювання вводиться на період дії карантину, викликаного пандемією COVID-19.

Теги: #соціальні_продукти #мінагрополітики #меморандум
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:52 21.12.2021
Україна зібрала рекордний урожай зернових – зернобобових та олійних культур - міністр агрополітики

Україна зібрала рекордний урожай зернових – зернобобових та олійних культур - міністр агрополітики

19:34 09.12.2021
Parimatch Ukraine підписала Меморандум Глобального Договору ООН про спільні дії з антикорупції в Україні

Parimatch Ukraine підписала Меморандум Глобального Договору ООН про спільні дії з антикорупції в Україні

08:06 09.12.2021
Мінекономіки підписало меморандум про взаєморозуміння із державним бюро метрології Хорватії

Мінекономіки підписало меморандум про взаєморозуміння із державним бюро метрології Хорватії

07:54 27.11.2021
У Києві через застосунок "Дія" підписали меморандум про дослідження якості повітря

У Києві через застосунок "Дія" підписали меморандум про дослідження якості повітря

11:56 25.11.2021
Мінінфраструктури підписало з Airbus меморандум про співпрацю у рамках створення національного авіаперевізника

Мінінфраструктури підписало з Airbus меморандум про співпрацю у рамках створення національного авіаперевізника

21:52 24.11.2021
"Нафтогаз" на 100% виконує умови Меморандуму про стабільне проходження опалювального сезону та закликає місцеві органи влади виконувати свої зобов'язання

"Нафтогаз" на 100% виконує умови Меморандуму про стабільне проходження опалювального сезону та закликає місцеві органи влади виконувати свої зобов'язання

20:53 24.11.2021
БЕБ почне роботу до кінця грудня – 2021

БЕБ почне роботу до кінця грудня – 2021

20:43 24.11.2021
Держподатслужба створить спецпідрозділ для аналізу поведінки багатих платників податків

Держподатслужба створить спецпідрозділ для аналізу поведінки багатих платників податків

20:07 24.11.2021
Меморандум із МВФ декларує реформу ВРП та відбір суддів України за європейськими стандартами

Меморандум із МВФ декларує реформу ВРП та відбір суддів України за європейськими стандартами

19:55 24.11.2021
Україна може заборонити компаніям екс-власників збанкрутілих банків участь у держзакупівлях

Україна може заборонити компаніям екс-власників збанкрутілих банків участь у держзакупівлях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Газовидобувні компанії в січні повинні продати на біржі близько 80 млн куб. м газу

Україна до травня 2022 року зобов'язала приватних газодобувачів продавати 20% газу на УЕБ

Кабмін упровадив держрегулювання цін на батон та соняшникову олію

"Нафтогаз" виграв оскарження у Конституційному суді Словаччини у справі IUGAS

Голова АМКУ очікує ухвалення законопроекту з першою частиною реформи комітету в січні-2022

ОСТАННЄ

Україна увійшла в 2022 рік із запасами в ПСГ 13,5 млрд куб.м

Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 1 січня впала на 41%

Газовидобувні компанії в січні повинні продати на біржі близько 80 млн куб. м газу

Топ-менеджери великих промислових компаній України підбили підсумки 2021 року

НБУ підніме ваги ризику споживчих кредитів до 150% з 1 січня 2022 року

"Укргазвидобування" збільшило видобуток на Кегичівському родовищі завдяки бурінню похилоспрямованих свердловин

НБУ встановив підвищений необхідний рівень достатності капіталу для семи банків, включно з Укрексімбанком

Кабмін затвердив фінплан ОПЗ на 2021 рік із чистим прибутком майже 107 млн грн

Україна до травня 2022 року зобов'язала приватних газодобувачів продавати 20% газу на УЕБ

Кабмін упровадив держрегулювання цін на батон та соняшникову олію

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА