Мінагрополітики підписало меморандум про стабілізацію цін на газ з виробниками "соціальних" продуктів

Міністерство аграрної політики та продовольства 31 грудня підписало з виробниками соціально значущих продуктів харчування меморандум щодо стабілізації цін на природний газ власного видобутку, документ обмежує націнку на видобутий в Україні енергоресурс на рівні 25%, що дозволить уникнути подорожчання продовольства в Україні та його дефіциту.

Про угоду, досягнуту з представниками виробників продуктів харчування, міністр агрополітики Роман Лещенко написав у Facebook у п'ятницю ввечері.

Крім нього, документ підписали голова ради директорів "Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський, директор асоціації "Національна асоціація молочників України "Укрмолпром" Василь Бондаренко, голова ради директорів асоціації "Союз птахівників України" Олександр Бакуменко, директор громадської спілки "Мукомол України" Родіон Рибчинський, голова ради підприємств хлібопекарської промисловості "Укрхлібпром" Олександр Васильченко, президент асоціації "Всеукраїнська асоціація пекарів" Юрій Дученко, гендиректор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук.

"Визначено оптимальний граничний рівень постачальницько-збутової надбавки до ціни природного газу власного видобутку на рівні не більше 25% для задоволення потреб господарюючих суб'єктів, основним видом діяльності яких є виробництво соціально важливих продовольчих товарів", - написав міністр у соцмережі.

За його даними, рішенням Кабінету Міністрів України і президента Володимира Зеленського була напрацьована Дорожня карта підтримки ключових галузей харчової промисловості, метою якої є збереження цінової стабільності на соціально значущі продукти харчування.

"Підписання меморандуму - це свідчення того, що взаєморозуміння між державою і бізнесом існує – компромісні рішення знайдені. Ми хочемо запропонувати галузі в умовах підвищення цін енергоносів через енергетичну біржу забезпечити їх газом власного видобутку за доступною ціною", – написав Лещенко.

Він наголосив, що в питанні продуктів харчування повинен зберігатися баланс між продовольчою безпекою, відсутністю дефіциту, стабілізації цін ринковими інструментами і підтримкою національного товаровиробника харчової продукції в період значних коливань на енергоресурси.

Як повідомлялося, минулого тижня ключові українські виробники молока звернулися до президента з проханням встановити тариф на природний газ у розмірі 32 тис.грн за 1 тис. куб. м, оскільки його подорожчання за 2021 рік з 4,9 тис. грн/1000 куб. м до 59-62 тис. грн/1000 куб. м зробило виробництво молока збитковим і загрожує зупинкою підприємств галузі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у грудні 2021 року заявив, що уряд за дорученням президента розробляє механізми підтримки українських хлібопекарів та інших виробників соціальних продуктів у зв'язку з аномальною ціною природного газу.

Також розглядається можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема на соціальний хліб.

Кабмін 31 грудня 2021 року вніс батон і соняшникову олію у список харчових продуктів, подорожчання яких суб'єкти господарювання, що їх реалізують, повинні заздалегідь декларувати, а також заборонив встановлювати націнку на хліб житньо-пшеничний і батон понад 10%.

Максимальна роздрібна націнка на хліб житньо-пшеничний і батон встановлюється на рівні не більше 10% від оптово-відпускної ціни з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, упаковки, інших послуг, пов'язаних з реалізацією кінцевому споживачеві.

Це регулювання вводиться на період дії карантину, викликаного пандемією COVID-19.