Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 1 січня впала на 41%

Заявка на прокачування газу через Україну в напрямку Словаччини в перший день 2022 року впала на 40,9%, свідчать дані словацького газотранспортного оператора Eustream.

Так, якщо 31 грудня 2021 року відповідна заявка була 83,78 млн куб. м, то на 1 січня 2022 року вона становить 49,55 млн куб. м.

Як повідомлялося, транзит природного газу через ГТС України в 2020 році становив 55,8 млрд куб.м, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік (89,6 млрд куб. м). Середньодобовий обсяг транзиту за рік становив 153 млн куб. м при заброньованих 178 млн куб. м.

Транзит природного газу ГТС України в січні-листопаді 2021 року становив 38,3 млрд куб.м, що на 23,6% менше, ніж за аналогічний період 2020 року (50,1 млрд куб. м).

На українському газотранспортному коридорі в 2021-2024 рр. діє нова обов'язкова "бронь" для "Газпрому" – 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) в 2020 році.