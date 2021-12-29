Кабмін затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів України на засіданні у середу затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця" (УЗ), повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Сьогодні уряд також розглядав деякі питання, що стосувалися наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця", а саме обрання переможців конкурсного відбору на посади членів наглядової ради АТ "УЗ" Анатолія Амеліна, Александра Долла, Якуба Карновскі, Гепарда Хафера як незалежних членів, а також ще трьох членів - представників держави: С. В. Москаленка, Давіда Ломджарії та Сергія Лещенка", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося, Кабмін наприкінці жовтня 2021 року достроково звільнив члена наглядової ради "Укрзалізниці" Адомаса Аудіцкаса. Термін дії його контракту спливав у червні 2022 року.

Раніше, 21 вересня 2021 року закінчився термін повноважень чотирьох членів наглядової ради УЗ: Шевкі Аджунера, Андреаса Матьє, Олега Журавльова та Сергія Лещенка.