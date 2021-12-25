Економіка

11:45 25.12.2021

Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці" та продовжив контракт із його головою

1 хв читати
Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці" та продовжив контракт із його головою

Кабінет Міністрів України постановою №1368 від 23 грудня 2021 року змінив склад правління АТ "Укрзалізниця".

Згідно з постановою, Кабмін припинив повноваження члена правління "Укрзалізниці" Романа Черницького у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Також уряд тимчасово, на період до формування нового правління АТ "УЗ" (за поданням нового складу наглядової ради), але не більше ніж до 31 березня 2021 року, постановив обрати та призначити з 1 січня 2022 року членами правління "УЗ" Павла Цубера та Євгена Шрамка.

Також Кабмін уповноважив державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Почтарьова на підписання контракту з Олександром Камишіним, а Камишіна як главу компанії - з членами правління.

Як повідомлялося, раніше Кабмін продовжив контракт із Камишіним на період до формування нового правління АТ "УЗ" (за поданням нового складу наглядової ради), але не більше ніж до 31 грудня 2021 року.

Теги: #транспорт #правління #укрзалізниця
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:13 25.12.2021
Низка поїздів рахівського напрямку затримується через падіння дерева на рейки

Низка поїздів рахівського напрямку затримується через падіння дерева на рейки

11:54 24.12.2021
Кабмін може сформувати наглядову раду "Укрзалізниці" вже наступного тижня - Кубраков

Кабмін може сформувати наглядову раду "Укрзалізниці" вже наступного тижня - Кубраков

15:04 23.12.2021
Прокуратура Києва підозрює розкрадання 5 млн грн на встановленні новорічної ялинки на залізничному вокзалі

Прокуратура Києва підозрює розкрадання 5 млн грн на встановленні новорічної ялинки на залізничному вокзалі

07:24 22.12.2021
У новорічну ніч у Харкові громадський транспорт працюватиме довше

У новорічну ніч у Харкові громадський транспорт працюватиме довше

21:25 20.12.2021
ТСК вимагає у Кабміну не продовжувати контракт із головою "Укрзалізниці" за невиконання планів

ТСК вимагає у Кабміну не продовжувати контракт із головою "Укрзалізниці" за невиконання планів

16:12 19.12.2021
У Києві евакуювали вокзал через повідомлення про мінування, посадка пасажирів не переривалася - "Укрзалізниця"

У Києві евакуювали вокзал через повідомлення про мінування, посадка пасажирів не переривалася - "Укрзалізниця"

16:41 17.12.2021
"Укрзалізниця" призначила 6 додаткових потягів до новорічних свят

"Укрзалізниця" призначила 6 додаткових потягів до новорічних свят

11:57 17.12.2021
"Укрзалізниця" у 2022 році планує отримати у 6,7 разу більше прибутку - проект фінплану

"Укрзалізниця" у 2022 році планує отримати у 6,7 разу більше прибутку - проект фінплану

14:52 16.12.2021
Київрада ратифікувала фінугоду з ЄІБ на EUR100 млн для закупівлі нових тролейбусів і 50 вагонів метро

Київрада ратифікувала фінугоду з ЄІБ на EUR100 млн для закупівлі нових тролейбусів і 50 вагонів метро

16:58 15.12.2021
"Укрзалізниця" запустила чат-бот із продажу квитків в Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger

"Укрзалізниця" запустила чат-бот із продажу квитків в Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Офіс президента шукає компромісні рішення з газовидобувними компаніями для зупинення аномального зростання ціни газу

Уряд України найближчим часом запропонує механізми підтримки виробників соціальних продуктів у зв'язку з ціною на газ

Вітер повернувся до Європи і збив ціну газу на 40% від максимумів початку тижня – наразі $1300/тис. куб. м

Низка кондитерських підприємств призупиняє виробництво через високі ціни на газ - "Укркондпром"

Кабмін має намір виділити на зарплати гірникам 300 млн грн, розглядається питання про допомогу "Енергоатома"

ОСТАННЄ

Кабмін дозволив бюджетникам зробити стовідсоткову передоплату за природний газ за грудень

"Енергоатом" може надати ДП "Укрвугілля" безвідсоткову поворотну фіндопомогу у розмірі 600 млн грн на 1 рік

БЕБ перевіряє доцільність закриття відділень одного з держбанків

monobank планує в I кв. запустити продаж акцій і встановити в Києві банкомати

Кабмін продовжив повноваження правління "Нафтогазу" до кінця квітня 2022 року

Офіс президента шукає компромісні рішення з газовидобувними компаніями для зупинення аномального зростання ціни газу

Уряд України найближчим часом запропонує механізми підтримки виробників соціальних продуктів у зв'язку з ціною на газ

Більшість українців звинувачують в енергокризі Зеленського та підлеглу йому вертикаль влади – опитування Центру Разумкова

Гройсман пропонує Кабміну зібрати промисловців і напрацювати план порятунку підприємств в умовах зростання цін на газ

Вітер повернувся до Європи і збив ціну газу на 40% від максимумів початку тижня – наразі $1300/тис. куб. м

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА