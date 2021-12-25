Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці" та продовжив контракт із його головою

Кабінет Міністрів України постановою №1368 від 23 грудня 2021 року змінив склад правління АТ "Укрзалізниця".

Згідно з постановою, Кабмін припинив повноваження члена правління "Укрзалізниці" Романа Черницького у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Також уряд тимчасово, на період до формування нового правління АТ "УЗ" (за поданням нового складу наглядової ради), але не більше ніж до 31 березня 2021 року, постановив обрати та призначити з 1 січня 2022 року членами правління "УЗ" Павла Цубера та Євгена Шрамка.

Також Кабмін уповноважив державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Почтарьова на підписання контракту з Олександром Камишіним, а Камишіна як главу компанії - з членами правління.

Як повідомлялося, раніше Кабмін продовжив контракт із Камишіним на період до формування нового правління АТ "УЗ" (за поданням нового складу наглядової ради), але не більше ніж до 31 грудня 2021 року.