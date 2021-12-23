Кабмін має намір виділити на зарплати гірникам 300 млн грн, розглядається питання про допомогу "Енергоатома"

Кабінет Міністрів має намір виділити з резервного фонду бюджету 300 млн грн на погашення заборгованості з зарплат працівникам державних вугледобувних підприємств.

Відповідне протокольне доручення Міністерству економіки затверджено на засіданні уряду в четвер.

"Погодитися зі зверненням Верховної Ради про виділення з резервного фонду бюджету 300 млн грн на зарплати гірникам і доручити підготувати відповідний проект акта Мінекономіки разом із Мінфіном, Міненерго і Мін'юстом, і невідкладно передати на розгляд уряду", - озвучив протокольне доручення міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, це рішення буде винесено на наступне засідання уряду.

Перед цим голова Федерації профспілок України Григорій Осовий запитав міністра енергетики, як просувається питання виділення грошей на зарплати шахтарям із резерву бюджету, а також із боку НАЕК "Енергоатом", за яким було протокольне доручення надати безвідсоткову фінансову підтримку гірникам.

Щодо "Енергоатома" Галущенко відповів, звертаючись до Осового: "Те саме стосується і необхідності внесення змін до фінансового плану "Енергоатома", щоб можна було виконати те протокольне доручення, про яке ви говорите". Питання внесення відповідних змін, за словами глави Міненерго, буде розглянуто на найближчому засіданні Кабміну. При цьому суми таких виплат міністр не озвучив.

На попередніх засіданнях уряду, що транслювалися онлайн, питання залучення "Енергоатома" до погашення боргів із зарплати гірникам не розглядалося.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 грудня прийняла постанову про звернення до Кабінету Міністрів щодо виділення коштів із резервного фонду держбюджету на виплату заробітних плат працівникам державних вугледобувних підприємств.

Відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів, воно приймалося за процедурою ad hoc. Його авторами, зокрема, є голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, співголова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко та голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

16 грудня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №5891-1 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2021 рік" про виділення на заробітні плати працівникам державних вугледобувних підприємств 2,4 млрд грн.

На засіданні уряду 15 грудня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що на зарплати працівникам державним вугледобувним підприємствам у поточному році було спрямовано майже 6,5 млрд грн, передбачених у бюджеті, плюс забезпечено додаткові надходження за рахунок перерозподілу за іншими статтями, 90 млн грн з яких надійдуть найближчим часом.

Він нагадав, що восени поточного року з держбюджету було додатково виділено, зокрема, майже 1 млрд грн, що надійшли на шахти двома траншами по 700 млн грн та 300 млн грн у листопаді та грудні відповідно. До цього за рахунок економії коштів за іншими статтями було спрямовано 390 млн грн.

Окрім того, він уточнив, що за результатами переговорів із ПАТ "Центренерго" вугледобувним підприємствам генкомпанія перерахувала приблизно 370 млн грн. авансу за вугілля і планує перерахувати ще близько 330 млн грн.

Міненерго закликало профспілки гірників долучитися до контролю за виконанням керівництвом шахт принципу 80/20, згідно з яким за рішенням уряду 80% усіх отриманих коштів мають йти на заробітні плати.

Раніше Міненерго повідомляло, що загалом у 2021 році держшахтам із бюджету було додатково виділено понад 2,2 млрд грн, з яких 1 млрд грн у листопаді-грудні, 390 млн у серпні та ще понад 830 млн грн навесні.