Україна до 2023 р. продовжила ембарго на російські товари

Україна продовжила на 2022 рік дію заборони на постачання до країни значного переліку російських товарів, уперше запровадженого наприкінці 2015 року як захід у відповідь на обмежувальні заходи з боку Російської Федерації.

Відповідну постанову уряд підтримав на засіданні в четвер.

Торговельні контрзаходи України є відповіддю на впроваджене з 2016 року російське ембарго для українських товарів. Тільки в 2021 році РФ двічі розширювала перелік заборонених до ввезення з України товарів, наголошується в пояснювальній записці до проекту постанови уряду.