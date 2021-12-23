Економіка

14:20 23.12.2021

Україна до 2023 р. продовжила ембарго на російські товари

1 хв читати
Україна до 2023 р. продовжила ембарго на російські товари

Україна продовжила на 2022 рік дію заборони на постачання до країни значного переліку російських товарів, уперше запровадженого наприкінці 2015 року як захід у відповідь на обмежувальні заходи з боку Російської Федерації.

Відповідну постанову уряд підтримав на засіданні в четвер.

Торговельні контрзаходи України є відповіддю на впроваджене з 2016 року російське ембарго для українських товарів. Тільки в 2021 році РФ двічі розширювала перелік заборонених до ввезення з України товарів, наголошується в пояснювальній записці до проекту постанови уряду.

Теги: #рф #ембарго #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:43 23.12.2021
Путін запропонував шукати у Києві причину рекордного зростання цін у Європі

Путін запропонував шукати у Києві причину рекордного зростання цін у Європі

09:28 23.12.2021
Москва проводить навчання десантників у Криму та Краснодарському краї

Москва проводить навчання десантників у Криму та Краснодарському краї

08:32 23.12.2021
Україна та Угорщина уклали угоду на транспортування газу з 1 січня 2022 року

Україна та Угорщина уклали угоду на транспортування газу з 1 січня 2022 року

08:24 23.12.2021
В Україні за добу виявили 7 312 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужала 16 521 особа, 275 померли

В Україні за добу виявили 7 312 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужала 16 521 особа, 275 померли

21:34 22.12.2021
У ТКГ підтримали дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі

У ТКГ підтримали дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі

21:26 22.12.2021
Міноборони та ЗС України вітають досягнуте в ТКГ порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року

Міноборони та ЗС України вітають досягнуте в ТКГ порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року

19:40 22.12.2021
FGSZ запропонує на I кв.-2022 у напрямку України гарантовану потужність 3,5 МВт-год/добу

FGSZ запропонує на I кв.-2022 у напрямку України гарантовану потужність 3,5 МВт-год/добу

19:02 22.12.2021
Україна на п'ять років запроваджує антидемпінгові мита на імпорт білоруської фанери та деревостружкових плит із Білорусі та РФ

Україна на п'ять років запроваджує антидемпінгові мита на імпорт білоруської фанери та деревостружкових плит із Білорусі та РФ

17:42 22.12.2021
Із Франції до України прилетіли ще три вертольоти для Держприкордонслужби

Із Франції до України прилетіли ще три вертольоти для Держприкордонслужби

16:40 22.12.2021
Українська воднева рада та ІВЕ НАНУ представили проект Водневої стратегії України

Українська воднева рада та ІВЕ НАНУ представили проект Водневої стратегії України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін має намір виділити на зарплати гірникам 300 млн грн, розглядається питання про допомогу "Енергоатома"

"Нафтогаз" улітку-2022 імпортуватиме газ і планує випуск євробондів приблизно у травні – голова правління

Імпорт газу залежить від запитів промспоживачів та обсягів його постачання ГТС за добу – голова "Нафтогазу"

Власного газу "Нафтогазу" у ПСГ вистачить для забезпечення побутових та бюджетних споживачів – голова НАК

Україна та Угорщина уклали угоду на транспортування газу з 1 січня 2022 року

ОСТАННЄ

Кабмін має намір виділити на зарплати гірникам 300 млн грн, розглядається питання про допомогу "Енергоатома"

Кабмін затвердив законопроект для підготовки до програми "Велика термомодернізація"

"Нафтогаз" улітку-2022 імпортуватиме газ і планує випуск євробондів приблизно у травні – голова правління

"Нафтогаз" може бути прибутковим уже за підсумками 2021 року, якщо не підведуть партнери – голова правління

Імпорт газу залежить від запитів промспоживачів та обсягів його постачання ГТС за добу – голова "Нафтогазу"

Власного газу "Нафтогазу" у ПСГ вистачить для забезпечення побутових та бюджетних споживачів – голова НАК

Модернізацію систем теплопостачання в Миколаєві, Полтаві та Умані за програмою DemoUkrainaDH заплановано на 2022 р.

Україна на 5 років запроваджує антидемпінгові мита в 23,8% на імпорт картопляного крохмалю з Білорусі

Середня ціна квадратного метра в новобудовах Києва від початку року зросла на 25,7% - M4U

ДП "Антонов" сподівається на новий виток розвитку програми регіональних літаків Ан-148

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА