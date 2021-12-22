Економіка

19:02 22.12.2021

Україна на п'ять років запроваджує антидемпінгові мита на імпорт білоруської фанери та деревостружкових плит із Білорусі та РФ

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Україна на п'ять років запроваджує антидемпінгові мита на імпорт білоруської фанери та деревостружкових плит із Білорусі та РФ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) встановила підстави для запровадження на п'ять років антидемпінгових мит на імпорт білоруської фанери, а також деревостружкових плит походженням із Білорусі та Російської Федерації, повідомило Міністерство економіки за підсумками засідання комісії у середу.

"Так, за підсумками проведених антидемпінгових розслідувань, комісія встановила наявність аргументованих підстав для застосування антидемпінгових заходів терміном на п'ять років щодо імпорту до України: фанери походженням із Республіки Білорусь. Ставка мита для виробника-експортера ВАТ "ФанДОК" - 25,71%, для виробника-експортера ВАТ "Мостовдрев" - 25,71%, для виробника-експортера ВАТ "Борисовдрев" - 25,71%, для інших виробників та експортерів із Республіки Білорусь - 41,35%", - зазначило Мінекономіки на сайті. Крім цього, впроваджується мито на імпорт деревостружкових плит для виробників та експортерів із Росії - за ставкою 18,19%, і Білорусі - за ставкою 45,14%, зазначило міністерство.

МКМТ також продовжила на п'ять років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту до України плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням із РФ, зазначено у повідомленні.

Теги: #торгівля #україна #білорусь
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