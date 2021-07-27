Экономика

19:42 27.07.2021

"Нова пошта" почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини

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"Нова пошта" почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини

"Нова пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова пошта", почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини; замовити їх можна через сайт NP Shopping, повідомила прес-служба компанії у вівторок.

"Нині Туреччина є третім у світі експортером одягу, а місцеві виробники активно розвивають власні бренди - сьогодні їх на ринку понад 500. Ми очікуємо замовлення з таких онлайн-майданчиків, як Hepsibursada, Trendyol, Morhipo, Collezione та інших, адже дуже мало з топових турецьких брендів продається за кордоном онлайн. Звісно, каталог інтернет-магазинів постійно поповнюватиметься новими іменами, тому українці почуватимуться, як на шопінгу в Туреччині", - цитує прес-служба заступника директора з розробки продуктів і маркетингу "Нової пошти Глобал" Ольгу Володіну.

У компанії зазначають, що для турецьких товарів вартість доставки зменшуватиметься відповідно до ваги відправлення. Щоб розрахувати кінцеву вартість доставки, можна скористатися калькулятором на сайті NP Shopping.

Термін доставки замовлень із Туреччини - від восьми робочих днів.

Теги: #нова_пошта #туреччина
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