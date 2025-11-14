Проєкт "Срібна економіка: потенціал покоління 55+" для сприяння залучення людей старшого віку стартував в Україні

Публічна ініціатива "Срібна економіка України: потенціал покоління 55+" розпочала роботу, вона спрямована на пошук системних рішень для подолання кадрового дефіциту через залучення людей старшого віку до економічного життя країни.

Як зазначають ініціатори в пресрелізі з посиланням на Мінсоцполітики, вже до 2030 року кожен четвертий українець буде старше 60 років. Наразі Україні бракує близько 4,5 млн працівників, а до 2 млн людей пенсійного віку могли б бути залучені до роботи за умови створення сприятливих умов, гнучких форматів зайнятості та подолання стереотипів.

Пояснюється, що ініціатива передбачає співпрацю державного, громадського секторів та бізнесу для розробки дієвих механізмів та практичних рішень, які покликані допомогти зменшити кадрову кризу, створити безбар’єрні умови праці та розкрити потенціал покоління 55+.

Згідно зі словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Елли Лібанової, проєкт дозволить комплексно вивчити ситуацію та знайти інструменти для залучення людей старшого віку до ринку праці як з боку роботодавців, так і з боку самих працівників.

"Для людей старшого віку робота - це не лише джерело доходу, це спосіб залишатися активними, зберігати соціальні зв’язки, досвід і здоров’я. Ми маємо не просто допомогти їм знайти робоче місце, а створити можливість працювати там, де їхній досвід та зв’язки будуть найкориснішими для країни", - наводяться в повідомленні слова науковиці.

Передбачається, що ініціатива буде впроваджуватися у два етапи. Перший - проведення дослідження, спрямованого на виявлення основних причин низької участі людей старшого віку у ринку праці. У його межах буде проаналізовано як внутрішні бар’єри - стереотипи, відсутність мотивації чи можливостей для перекваліфікації, так і зовнішні чинники з боку роботодавців та органів влади. Результати дослідження будуть представлені вже на початку наступного року.

Другий етап передбачає створення платформи для підтримки діалогу між державою, бізнесом, громадськими організаціями. Мета платформи - спільна розробка практичних рішень, що сприятимуть залученню покоління 55+ до робочого середовища. У межах цього етапу буде підготовлено методичні рекомендації та приклади кращих практик для роботодавців і органів влади, які допоможуть усунути виявлені бар’єри, адаптувати міжнародний досвід і сформувати безбар’єрні, інклюзивні умови праці для людей старшого віку.

"З одного боку, ми спостерігаємо зростаючий запит людей старшого віку на підвищення кваліфікації, опанування м’яких і цифрових навичок, які допомагають залишатися активними й конкурентоспроможними. З іншого - серед роботодавців чітко відзначається попит на надійність, відповідальність, досвід і здатність до наставництва, які притаманні саме цій віковій категорії", - зазначила заступниця директорки Державної служби зайнятості (ДСЗ) Валентина Рибалко.

Вона додала, що наразі завданням є подолання кваліфікаційних бар’єрів, так і соціальних упереджень, забезпечення рівних можливостей для навчання й розвитку зміна ставлення до людей старшого віку - не як до тих, хто “допрацьовує”, а як до тих, хто формує якість, передає компетенції, навички й культуру

В свою чергу, начальниця відділу з розвитку людського капіталу та соцдіалогу департаменту зайнятості Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Наталія Ралько підкреслила, що ініціатива поєднується з завданнями Нацстратегії з безбар’єрності та флагманського проєкту “Робота без бар’єрів”, який реалізує Мінекономіки.

"Ми переконані: люди старшого віку - не лише носії життєвої мудрості, а й потужний трудовий, професійний і менторський потенціал. Якщо спільними зусиллями держави, бізнесу та суспільства ми створимо умови для їхнього активного залучення до ринку праці, виграють усі - і економіка, і громади, і самі люди, які зможуть реалізувати свій досвід у нових ролях", - наголосила вона.

"Ми не залишаємося осторонь викликів для держави, зокрема непростої ситуації та кадрового дефіциту на ринку праці. Ця ініціатива є відображенням наших корпоративних цінностей: турботи, інклюзії та рівності. Для її реалізації ми поєднаємо власну експертизу, міжнародні підходи до активного довголіття та найкращі практики інших компаній. І плануємо працювати у постійному діалозі з державою, ринком і громадянським суспільством, щоб знайти ефективні рішення", - коментує ініціатор проєкту - компанія JTI Україна.