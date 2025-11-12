Інтерфакс-Україна
Економіка
16:51 12.11.2025

Україні відшкодовано понад EUR3,37 млн, вкрадених у справі "Поліграфкомбінату" – САП

Французька компанія SURYS, яка є учасницею справи НАБУ і САП щодо корупції на ДП "Поліграфкомбінат "Україна" перерахувала до державного бюджету EUR3,37 млн (еквівалент 163,38 млн грн), повідомляє у середу Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Україні відшкодовано 3,37 млн євро у справі Поліграфкомбінату. 3,37 млн євро (еквівалент 163,38 млн гривень) перерахувала до державного бюджету французька компанія "SURYS", яка є учасницею справи НАБУ і САП щодо корупції на ДП "Поліграфкомбінат "Україна". Угоду про судове врегулювання (Convention Judiciaire d’Intérêt Public) з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції, а згодом її затвердив суд у Парижі", - йдеться у повідомленні САП у Телеграмі.

САП здійснювала координацію дій із захисту інтересів України у французькому суді разом із Національною фінансовою прокуратурою (Parquet national financier) Франції.

Як повідомлялось, 23 травня Національне антикорупційне бюро у четвер повідомило, що Україні вперше вдалося повернути з-за кордону EUR3,37 млн, вкрадені через корупційну схему ДП "Поліграфкомбінат "Україна".

Розслідування НАБУ і САП встановило, що "Поліграфкомбінат" закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку, а колишній директор державного підприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів документів.

Загалом у провадженні повідомлено про підозру вісьмом особам, зокрема колишньому керівнику держпідприємства "Поліграфкомбінат "Україна".

За повідомленням, цей результат став можливим завдяки спільній слідчій групі НАБУ, САП, правоохоронців Франції та Естонії під егідою Євроюсту.

"Взаємодія з іноземними колегами була налагоджена через платформу ОЕСР GLEN - Глобальну мережу практикуючих працівників правоохоронних органів, яка допомогла налагодити стійкі та партнерські відносини із великою кількістю країн. Важливу роль у процесі також відіграла ініціатива STAR (Stolen Asset Recovery)", - повідомили у НАБУ.

Роботу щодо представництва інтересів України у французькому суді координувала САП.

23 травня повідомлялось, що антикорупційні органи України в рамках міжнародного розслідування повідомили про нову підозру колишньому керівнику ДП "Поліграфкомбінат" – за хабар у вигляді авторських прав на елементи дизайну українських документів (стилізований тризуб і мапу України), а також за легалізацію понад EUR7 млн доходів.

Раніше повідомлялось, що 15 вересня 2023р. Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав заочний арешт як запобіжний захід власнику естонської компанії, яка брала участь у привласненні та легалізації 0,5 млрд грн ДП "Поліграфкомбінат "Україна" (Київ), повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). 13 вересня ВАКС обрав аналогічний запобіжний захід – заочний арешт – колишньому директору ДП "Поліграфкомбінат "Україна", підозрюваному у справі щодо привласнення майже 0,5 млрд грн держкоштів.

Теги: #держбюджет #перерахування #сап #корупція

