Економіка
16:24 11.11.2025

Банки у жовтні профінансували запуск 97 МВт нової генерації в енергетиці – НБУ

Українські банки з червня 2024 року до 1 листопада 2025 року, за даними Національного банку України (НБУ), профінансували проєкти бізнесу з розбудови генерації потужністю 1,239 ГВт, за місяць приріст становив 8,5%, або 97 МВт.

За даними регулятора, за цей же період профінансовано проєкти зі зберігання енергії та генерації тепла на 434 МВт, що на 4,3%, або на 18 МВт, більше, ніж місяць тому.

Загалом банки в межах меморандуму про фінансування відновлення енергетичної інфраструктури забезпечили фінансування проєктів у 21 області України на 32,2 млрд грн, в тому числі видано понад 2 тис. кредитів бізнесу на 30,2 млрд грн та понад 12 тис. кредитів - населенню на 2,0 млрд грн.

З урахуванням попередніх показників у жовтні обсяг фінансування зріс у бізнесу – на 6,7%, або 1,9 млрд грн, населенню – на 11,1%, або 0,2 млрд грн.

"Частка Ощаду становить понад 38% зі всього обсягу встановленої потужності, профінансованої банками. УЗЕ (установки зберігання енергії – ІФ-У) в нашому портфелі – 220 МВт, майже половина, при тому що минулого року їх частка становила 0%", – прокоментував результати жовтня агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

За його словами, наразі банк має на розгляді в сегменті корпоративного бізнесу проєкти з будівництва УЗЕ ще на понад 100 МВт, їх впровадження сприятиме стабілізації енергосистеми країни в пікові години споживання.

За даними Нацбанку, валовий портфель кредитів на енергетичні проєкти з урахуванням погашення у юросіб за жовтень збільшився на 0,6 млрд грн, або 3,1%, – до 20,0 млрд грн, тоді як сегменті фізичних осіб – на 14,3%, або 0,2 млрд грн, до 1,6 млрд грн.

Як повідомлялося із посиланням на дані Нацбанку, у вересні банки профінансували нові проєкти з розбудови генерації потужністю 116 МВт, зі зберігання енергії та генерації тепла – 14 МВт.

Теги: #ощадбанк #фінансування #нбу #енергетика

