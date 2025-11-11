Наглядрада "Енергоатома" проведе спецзасідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями працівників компанії в корупції

Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" скличе спеціальне засідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями в корупції працівників компанії, йдеться в її офіційній заяві в телеграм у вівторок зранку.

"Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками "Енергоатома". Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії", - зазначається в заяві.

Згідно з нею, НР ініціюватиме незалежну перевірку відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.

"Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 листопада, НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної операції з виявлення корупції в енергетиці, в тому числі, з відмивання коштів "Енергоатома" у великих масштабах.

Операція відома під назвою "Мідас".