Кількість авіаперельотів у Євросоюзі цього літа залишилася нижчою за рівень 2019 р.

Кількість комерційних авіарейсів у Європейському союзі цього літа збільшилася проти торішніх показників, але, як і раніше, залишається нижчою за рівні допандемійного 2019 року, повідомило статистичне управління ЄС (Eurostat).

Кількість авіаперельотів у червні збільшилася на 2,8% порівняно з тим самим місяцем 2024 року, у липні - на 2,9%, у серпні - на 3,3%. Однак до аналогічних місяців 2019 року зниження становило відповідно 2,1%, 1,7% і 0,3%.

У вересні ця тенденція збереглася. Кількість авіарейсів підвищилася на 2,6% до того самого місяця минулого року, але була на 1,8% нижчою за показник за вересень 2019 року, зазначається в повідомленні Eurostat.

Дванадцять держав у перший місяць осені перевершили доковідні рівні польотів, до лідерів увійшли Кіпр (зростання на 24,1% до вересня 2019 року), Польща (+22,4%) і Греція (+21,4%). Найнижчі показники було зафіксовано в Латвії (-29,8%), Швеції (-27,3%) і Фінляндії (-23,9%).

У поняття "комерційні авіаперельоти " Євростат включає пасажирські, вантажні та поштові рейси.