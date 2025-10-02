Частка нелегального ринку електронних сигарет в Україні становить 93% - дослідження Kantar Ukraine

Частка нелегальної продукції у категорії електронних сигарет становить 93,6%, при цьому найвищий рівень нелегальності зафіксовано в сегменті одноразових пристроїв та сигарет із багаторазовими картриджами - 100%, свідчать результати дослідження ринку електронних сигарет, яке провела компанія Kantar Ukraine.

Згідно з оприлюдненими компанією даними, в сегменті електронних сигарет зі змінними багаторазовими картриджами на легальний продукт припадає всього 1,8% ринку, на нелегальний - 97%, а решту 1,3% визначити неможливо, у сегменті електронних сигарет із вбудованим заправним резервуаром це співвідношення становить 8,3%, 81,6% і 10% відповідно.

Щодо електронних сигарет зі змінними одноразовими попередньо заповненими картриджами, то на легальний продукт припадає 11,1% ринку, на нелегальний - 88,9%, тоді як сегмент одноразових електронних сигарет майже повністю працює в тіні - 99,1%, а решту 0,9% визначити неможливо.

"Нелегальна продукція визначається за багатьма ознаками. Тож якщо один із показників не відповідає вимогам та чинному законодавству, така продукція вважається нелегальною. У випадку електронних сигарет ми бачимо рекордно високий рівень нелегальності – понад 90% ринку", - зазначила аналіткиня Kantar Ukraine Тетяна Свердлик.

Експерти стверджують, що нелегальні електронні сигарети в цілому в Україні мають відмінний від тютюнового смак (61%). Також понад чверть продуктів на ринку мають невідповідні показники щодо об’єму картриджа / кількості затяжок та/або типу рідини. Щонайменше кожен п’ятий продукт не має зазначення рівня нікотину на упаковці / флаконі / картриджі або продукті. Лише на 50% продукції вдалося встановити наявність акцизних марок.

Структура ринку електронних сигарет і зрізі продукції, за даними Kantar Ukrainа, виглядає наступним чином: одноразові електронні сигарети - 28%, електронні сигарети зі змінними одноразовими картриджами - 15%, вейпи з вбудованим заправним резервуаром - 18%, електронні сигарети зі змінними багаторазовими картриджами - 39%.

Дослідники з`ясували, що незалежно від типу системи, що використовується, приблизно чверть аудиторії робить покупки товарів в категорії електронних сигарет онлайн. 75,4% покупців купують офлайн, 23,6% - онлайн.

При цьому в сегменті пристроїв та картриджів дві третини ринку контролюють три провідні китайські виробники, яким належать бренди з топ-3: Smoore (бренд Vaporesso), VapeOnly (бренд Elf Bar), Woody Vapes (бренд Voopoo).

Ринок рідин характеризується іншою структурою — тут домінує один великий гравець Chaser Lab, а також активно працюють численні локальні виробники, серед яких Octolab, Liquid Lab та Flavorlab.

Дослідження ринку електронних сигарет в Україні було проведено Kantar Ukraine у липні-серпні 2025 року на замовлення найбільших виробників тютюнових виробів в Україні. У ньому взяли участь 400 повнолітніх користувачів (з 19 років) електронних сигарет (одноразових і багаторазових), які використовують їх принаймні 1 раз на тиждень, проживають в Україні.