Інтерфакс-Україна
Економіка
15:40 01.10.2025

"Нафтогаз" до кінця року завезе ще до 100 млн куб. м LNG із США - глава компанії

Обсяги завезеного безпосередньо групою "Нафтогаз" LNG із США до кінця року зростуть до приблизно 500 млн куб. м, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Цей сезон ми робимо завдяки швидкій реакції й допомозі польського концерну Orlen. Він має довгострокові контракти на постачання цього газу в Європу. Ми забрали частину з нього - 500 млн куб. м. Більша частина LNG уже в Україні (трохи більше 400 млн куб. м - ЕР), решта в процесі доставки", - сказав він після підписання угоди для імпорту газу на EUR300 млн з ЄІБ у Києві в середу, передає кореспондент "Енергореформи".

Він зазначив, що такі обсяги це тільки 8% від загального цьогорічного імпорту газу, але "це в рази більше, ніж будь-коли щодо LNG із США".

Корецький запевнив, що компанія продовжуватиме "цей трек" і точно планує укладати прямі контракти з американськими компаніями.

"На це в нас є чіткий фокус", - підкреслив очільник "Нафтогазу".

