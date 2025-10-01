Інтерфакс-Україна
Економіка
13:51 01.10.2025

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Державний бюджет України у середу отримав транш від ЄС обсягом EUR4 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) за рахунок доходів від заморожених російських активів, повідомило Міністерство фінансів України.

"Загалом, у рамках інструменту ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу EUR14 млрд із передбачених EUR18,1 млрд. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримає до кінця 2025 року", – зазначив у пресрелізі Мінфін.

У березні цього року член Єврокомісії з економіки Валдіс Домбровскіс повідомив, що в цей рік ЄС планує виділити Україні EUR30,5 млрд, зокрема, EUR12,5 млрд за програмою Ukraine Facility та EUR18 млрд за механізмом ERA: перші EUR3 млрд було виділено у січні, у березні-листопаді по EUR1 млрд щомісячно та у грудні EUR6 млрд.

В той же час президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня тижня повідомила про рішення пришвидшити виділення Україні EUR6 млрд за програмою ERA та плани частину цих грошей спрямувати на закупівлю дронів.

Залучене фінансування може бути спрямовано на пріоритетні видатки держбюджету у соціальній сфері, військовій та на відновлення, вказав у релізі Мінфін.

"Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – EUR62,5 млрд. Кошти ERA стали важливим інструментом забезпечення бюджетних потреб у 2025 році. Подальше використання заморожених активів рф для потреб України залишається на порядку денному зустрічей з європейськими колегами", – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Механізм країн-членів G7 ERA обсягом до $50 млрд передбачає спрямування Україні кредиту, який погашається за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

У 2024-2025 роках країни G7 та ЄС вже надали Україні майже $28 млрд фінансування в рамках ERA.

Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн того ж 10 вересня оголосила про ідею "репараційного кредиту" Україні за рахунок вже основної суми заморожених російських активів. Наразі ця ідея активно обговорюється та йде напрацювання її практичної реалізації: мова йде про випуск облігацій на суму EUR130-140 млрд під заставу заморожених російських активів та спрямування цих грошей Україні.

