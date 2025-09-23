Інтерфакс-Україна
14:08 23.09.2025

ДТЕК та американська Fluence побудують найбільший у Польщі об'єкт зберігання енергії на 133 МВт

Європейський підрозділ відновлюваної енергії групи "ДТЕК" DRI та американська Fluence Energy BV побудують найбільшу в Польщі установку зберігання енергії (УЗЕ, BESS) у місті Тшебіня потужністю 133 МВт.

"Проєкт DRI Trzebinia потужністю 133 МВт стане найбільшим проєктом зі зберігання енергії акумуляторними батареями (BESS) у Польщі в рамках 17-річного контракту на ринку потужності, який набере чинності у 2027 році", - повідомили у пресрелізі Fluence 22 вересня.

Як зазначили в компанії, угода була укладена через два тижні після того, як Fluence і ДТЕК запустили УЗЕ потужністю 200 МВт для підвищення енергетичної безпеки України.

Проєкт використовує платформу Smartstack™ Fluence, яка включає в себе передові засоби кібербезпеки для захисту польської електромережі.

"DRI обрав Fluence Energy BV, дочірню компанію Fluence Energy, Inc. ("Fluence"), світового лідера на ринку поставок інтелектуальних систем зберігання енергії, в якості постачальника акумуляторних батарей для свого проєкту Trzebinia потужністю 133 МВт на півдні Польщі", - говориться у документі.

Проєкт DRI Trzebinia має стати найбільшим об'єктом зберігання енергії на польському ринку потужності після інтеграції акумуляторних батарей в систему з 2027 року. В рамках системи ринку потужності акумуляторні батареї допоможуть зміцнити енергетичну безпеку Польщі, забезпечуючи "енергетичний резерв", який може бути задіяний за мілісекунди для запобігання відключень в моменти системного навантаження, наприклад, під час пікового попиту або раптового спаду генерації. Інтеграція акумуляторних технологій на ринку потужності також знизить витрати на електроенергію, оскільки зберігання енергії обходиться дешевше, ніж альтернативні методи генерації.

Окрім того, як доповнили в Fluence, акумуляторні батареї, беручи участь в арбітражі, дозволяють своїм операторам використовувати більш низькі оптові ціни, поглинаючи енергію з мережі, коли ціни нижчі, і віддаючи її, коли вони вищі.

"Ми впевнені, що проект Trzebinia BESS матиме реальне значення, сприяючи енергетичному переходу Польщі та розширюючи можливості енергосистеми щодо інтеграції ВДЕ, одночасно зміцнюючи енергетичну незалежність не тільки Польщі, але й усього ЄС", - зазначив генеральний директор DRI Мурат Чинар.

За його словами, для DRI цей проєкт знаменує собою ще один важливий крок у розвитку портфеля проєктів у галузі сонячної, вітроенергетики та BESS на швидкозростаючих ринках в енергетичному секторі, таких як Польща, Хорватія, Італія та Румунія.

Своєю чергою, як заявив керуючий директор Fluence з питань ринків, що розвиваються, Джуліан Янсен, Польща має потенціал увійти до п'ятірки найбільших європейських ринків до 2030 року і Fluence з нетерпінням очікує збільшення інвестицій у виробництво в Польщі.

"Fluence реалізувала проєкти в країнах Балтії, Україні, а тепер і в Польщі, всі з яких спрямовані на забезпечення енергетичної безпеки та стійкості мереж у Центральній та Східній Європі", - підкреслив він.

За даними S&P Global, встановлена потужність накопичення енергії в Польщі, за прогнозами, зросте з 25 МВт*год наприкінці 2024 року до понад 20 ГВт*год до 2030 року.

Як повідомлялося, ДТЕК у партнерстві з Fluence ввів в експлуатацію 200 МВт УЗЕ в Україні. Компанія підключила до енергосистеми 6 нових об’єктів різної потужності – від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях.

DRI - компанія, що займається розробкою та експлуатацією проєктів у галузі відновлюваної енергетики зі штаб-квартирою в Амстердамі та локальними офісами в Загребі, Римі, Варшаві та Бухаресті. Заснована в 2021 році, DRI є дочірньою компанією Групи ДТЕК, лідера та найбільшого приватного інвестора в енергетичний сектор України.

Fluence зі штаб-квартирою у Вашингтоні створена 2018 року компаніями Siemens і AES Corporation. Компанія побудувала приблизно 35 ГВт*год ємності зберігання енергії та приблизно 30 ГВт відновлюваних джерел енергії.

Fluence має значний досвід інтеграції об'єктів зберігання енергії в національні енергетичні інфраструктури, разом із портфелем проєктів зі зберігання енергії потужністю 201 МВт у Литві та 450 МВт у Німеччині.

 

