Кабмін розподілив 6,2 млрд грн на "вчительську доплату"

Кабінет міністрів України розподілив 6,2 млрд грн субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам шкіл.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, здійснено розподіл у 2025 році субвенції в обсязі 6 млрд 218 млн 546,4 тис. грн з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за несприятливі умови праці у вересні-грудні 2025 року.

Згідно з ухваленим у листопаді 2024 року рішенням уряду встановлено, що педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісяця здійснюватиметься доплата за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн "на руки") з 1 січня 2025 року. З 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, ця виплата становить 2,6 тис. грн (2 тис. грн "на руки").