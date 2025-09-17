Інтерфакс-Україна
Економіка
19:58 17.09.2025

Кабмін розподілив 6,2 млрд грн на "вчительську доплату"

Кабмін розподілив 6,2 млрд грн на "вчительську доплату"

Кабінет міністрів України розподілив 6,2 млрд грн субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам шкіл.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, здійснено розподіл у 2025 році субвенції в обсязі 6 млрд 218 млн 546,4 тис. грн з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за несприятливі умови праці у вересні-грудні 2025 року. 

Згідно з ухваленим у листопаді 2024 року рішенням уряду встановлено, що педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісяця здійснюватиметься доплата за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн "на руки") з 1 січня 2025 року. З 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, ця виплата становить 2,6 тис. грн (2 тис. грн "на руки").

 

Теги: #кабмін #доплата #вчителі

