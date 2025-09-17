Інтерфакс-Україна
Економіка
11:36 17.09.2025

Введення санкцій проти румунського порту Констанца може призвести до подорожчання палива – директор "А-95"

2 хв читати
Введення санкцій проти румунського порту Констанца може призвести до подорожчання палива – директор "А-95"
Фото: depositphotos

Запровадження Україною санкцій проти найбільшого румунського порту Констанца може призвести до подорожчання палива, оскільки наразі через цей порт в країну імпортується 25% дизельного пального (ДП), вважає директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"Констанца – це ЧВЕРТЬ нашого імпорту дизпального (…) Без подробиць, але нам немає чим замістити такий обсяг, хто б там що не казав. І не зробить цього жодна державна компанія", - написав він на сторінці в Facebook.

На думку експерта, в результаті ринок спробує замістити обсяги дизпалива з непідсанкційних напрямків – Греції, Італії, чи з того ж НПЗ Star (найбільший турецький нафтопереробний завод азербайджанської SOCAR – ІФ-У). При цьому зросте ціна пального не тільки на південному напрямку - негативних цінових змін зазнають також західні постачання з тієї ж Польщі.

Як повідомив enkorr у вівторок, постачання нафтопродуктів з румунського порту Констанца – одного з найпотужніших джерел українського ринку – можуть потрапити під санкції з 1 жовтня 2025 року. За даними джерел видання, приводом для цього стала начебто робота порту з турецьким й індійським пальним.

На думку експертів "А-95", ускладнення постачань з Румунії створює ризики нестачі пального, особливо після руйнування російською армією Кременчуцького НПЗ "Укртатнафти" та неможливості наростити поставки на західному кордоні країни.

Як зазначають експерти, невдовзі Україна потребуватиме зимових марок дизпального, й обмеження можливостей постачань може додатково напружити ситуацію, особливо на тлі тривожних прогнозів щодо стану енергосистеми в осінньо-зимовий період.

Раніше з посиланням на enkorr повідомлялося, що імпорт ДП з Індії в Україну з 1 жовтня буде обмежено: усі партії індійського ресурсу мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб. Відповідну вимогу СБУ спрямувала на адресу Енергетичної митниці 15 вересня.

Теги: #румунія #санкції #прогноз #дизпальне

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:38 16.09.2025
Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом санкції проти РФ в телефонній розмові

Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом санкції проти РФ в телефонній розмові

20:10 16.09.2025
Міжнародна робоча група щодо санкцій проти РФ представила робочий документ про обмеження, щоб РФ погодилася на припинення вогню

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти РФ представила робочий документ про обмеження, щоб РФ погодилася на припинення вогню

13:00 16.09.2025
ЄС проводить консультації щодо певних положень 19-го пакету санкцій – радник президента

ЄС проводить консультації щодо певних положень 19-го пакету санкцій – радник президента

11:40 16.09.2025
Румунія скоріше не братиме участі у закритті неба над Україною, але може переглянути цю позицію – президент

Румунія скоріше не братиме участі у закритті неба над Україною, але може переглянути цю позицію – президент

08:38 16.09.2025
Рубіо: США усвідомлюють необхідність санкцій проти РФ, остаточне рішення ухвалить Трамп

Рубіо: США усвідомлюють необхідність санкцій проти РФ, остаточне рішення ухвалить Трамп

19:50 15.09.2025
Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

06:17 15.09.2025
Трамп висловив претензію до Європи через купівлю російської нафти і анонсував тристоронні переговори з Україною та РФ

Трамп висловив претензію до Європи через купівлю російської нафти і анонсував тристоронні переговори з Україною та РФ

01:30 15.09.2025
Каллас: Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

Каллас: Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

11:03 14.09.2025
Румунські літаки були готові збити безпілотник, що залетів у країну, але він повернувся в Україну – міністр оборони

Румунські літаки були готові збити безпілотник, що залетів у країну, але він повернувся в Україну – міністр оборони

01:04 14.09.2025
МЗС Румунії: Дії Росії неприйнятні, піднімемо це питання на Генасамблеї ООН, закликаючи дотримання санкцій

МЗС Румунії: Дії Росії неприйнятні, піднімемо це питання на Генасамблеї ООН, закликаючи дотримання санкцій

ВАЖЛИВЕ

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

МХП у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 48%

ОСТАННЄ

Проєкт держбюджету-2026 передбачає фінансування ЦВК на рівні 2025 р.

Україна отримає $88 млн від Японії через Світовий банк на підтримку приватного сектору

Уряд Швейцарії виділив CHF76 млн на проєкти відновлення у сфері залізничної інфраструктури та житлового фонду

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Кількість ввезених в Україну електромобілів та їх митна вартість у серпні подвоїлись

Концесія порту "Чорноморськ" зацікавила понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів – Мінрозвитку

Проєкт держбюджету-2026 передбачає 7 млрд грн на держпрограму "єВідновлення"

Кабмін виділив 630 млн грн на захист підстанцій "Запоріжжяобленерго" - Свириденко

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення фінансування Мінкультури на 41,9%

Перший магазин Worldbox в Україні відкривається в ізмаїльському ТЦ Pokrovsky

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА