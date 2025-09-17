Введення санкцій проти румунського порту Констанца може призвести до подорожчання палива – директор "А-95"

Фото: depositphotos

Запровадження Україною санкцій проти найбільшого румунського порту Констанца може призвести до подорожчання палива, оскільки наразі через цей порт в країну імпортується 25% дизельного пального (ДП), вважає директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"Констанца – це ЧВЕРТЬ нашого імпорту дизпального (…) Без подробиць, але нам немає чим замістити такий обсяг, хто б там що не казав. І не зробить цього жодна державна компанія", - написав він на сторінці в Facebook.

На думку експерта, в результаті ринок спробує замістити обсяги дизпалива з непідсанкційних напрямків – Греції, Італії, чи з того ж НПЗ Star (найбільший турецький нафтопереробний завод азербайджанської SOCAR – ІФ-У). При цьому зросте ціна пального не тільки на південному напрямку - негативних цінових змін зазнають також західні постачання з тієї ж Польщі.

Як повідомив enkorr у вівторок, постачання нафтопродуктів з румунського порту Констанца – одного з найпотужніших джерел українського ринку – можуть потрапити під санкції з 1 жовтня 2025 року. За даними джерел видання, приводом для цього стала начебто робота порту з турецьким й індійським пальним.

На думку експертів "А-95", ускладнення постачань з Румунії створює ризики нестачі пального, особливо після руйнування російською армією Кременчуцького НПЗ "Укртатнафти" та неможливості наростити поставки на західному кордоні країни.

Як зазначають експерти, невдовзі Україна потребуватиме зимових марок дизпального, й обмеження можливостей постачань може додатково напружити ситуацію, особливо на тлі тривожних прогнозів щодо стану енергосистеми в осінньо-зимовий період.

Раніше з посиланням на enkorr повідомлялося, що імпорт ДП з Індії в Україну з 1 жовтня буде обмежено: усі партії індійського ресурсу мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб. Відповідну вимогу СБУ спрямувала на адресу Енергетичної митниці 15 вересня.