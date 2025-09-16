ПриватБанк виставить на продаж стадіон "Металург" та тренувальну базу у Дніпрі

Фото: https://t.me/PrivatBank_insider

ПриватБанк наприкінці вересня планує виставить на продаж через систему "Prozorro.Продажі" стадіон "Дніпро-Арена" (стадіон "Металург") та футбольну тренувальну базу в Дніпрі, повідомляє пресслужба банку.

У релізі зазначається, що це рішення прийнято в рамках затвердженої Наглядовою радою ПриватБанку Стратегії та оперативного плану управління проблемними активами АТ КБ "ПриватБанк".

"Дніпро-Арена" (м.Дніпро, вул.Херсонська, 7) - футбольний стадіон європейського класу, кількість місць 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році. Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць. Футбольне поле передбачає систему підігріву, автоматичного поливу та оснащення системою штучного освітлення для проведення матчів у вечірній час. Біля стадіону розташовані автостоянки для спортсменів, персоналу та глядачів.

Учбово-тренувальна база знаходиться у лісо-парковій зоні ж/м Придніпровськ міста Дніпро (пров. Михайла Дідевича, буд. 12 та 14). Побудована в 1971 році, у 2010 проведена реконструкція.

До складу тренувальної бази входять три штучних та чотири трав’яних поля, критий манеж з полем із штучного покриття і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси, включаючи медико-відновлювальний центр, конференц-зала, кімната для наради тренерського складу, басейн, тренажерний зал, сауна та душові.

ПриватБанк – найбільший державний Банк України. На сьогодні в банку обслуговуються понад 18 млн активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців. Банк є лідером в роздрібному сегменті та активно впроваджує послуги для малого та середнього бізнесу, має розгалужену мережу з 1186 відділень, 6850 банкоматів, майже 10,4 тисячі терміналів самообслуговування та понад 308 тис. POS-терміналів по всій території країни. Команда ПриватБанку налічує понад 19 тис. працівників.