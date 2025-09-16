Інтерфакс-Україна
Економіка
10:27 16.09.2025

Кабмін підтвердив макропрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р

Кабінет міністрів України в затвердженому в понеділок проєкті державного бюджету на 2026 рік підтвердив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України цього року на 2,7% зі сповільненням до 2,4% у 2026 році.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, оприлюдненою на сайті Верховної Ради, на 2025 рік закладено інфляцію на рівні 9,5% (грудень до грудня), у 2026 році - 9,9% (грудень до грудня). В середньому до попереднього року цього року уряд очікує зростання індексу споживчих цін на 12,2%, у 2026 році - 10,4%.

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня) за підсумками 2025 року очікується на рівні 14,2%, у 2026 році - та 13,6%.

Середньомісячну заробітну плата працівників у 2025 році закладено на рівні 25 886 грн, у 2026 році вона зросте на 16% - до 30032 грн. Як пояснюють в уряді, це пов’язано з прагненням роботодавців утримати та залучити висококваліфікований персонал на тлі обмеженої пропозиції трудових ресурсів.

Щодо рівня безробіття населення 15-70 років, то уряд сподівається на незначне зниження: у 2024 році воно становило 17,7%, у 2025 році закладено 12,7%, а у 2026 - 12,6%.

Крім того, у держбюджеті-2026 уряд передбачив збільшення експорту з майже $57,98 млрд у 2025 році до $61,4 млрд у 2026-му. Водночас імпорт також зросте - до $105,8 млрд з $98,34 млрд. Таким чином, сальдо торговельного балансу сягне $40,36 млрд у 2025 році та $44,46 млрд - у 2026-му.

У 2026 році прожитковий мінімум на одну особу на місяць становитиме 3209 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення дітей віком до шести років – 2 817 грн, дітей віком від шести до 18 років – 3 512 грн, працездатних осіб – 3 328 грн, для осіб, які втратили працездатність, – 2 595 грн.

Водночас мінімальну заробітну плату з 1 січня 2026 року встановлюється у розмірі 8 647 грн (8 тис. грн у 2025 році), посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 3470 грн.

Як повідомлялося, Кабмін у Бюджетній декларації на 2026-2028 рр. передбачає прискорення зростання ВВП з 2,7% цього року до 4,5% - у 2026-му та 5% - у 2027-му.

Національний банк України у квітні знизив очікування зростання економіки країни у поточному році до 3,1%, у наступному – до 3,7%, тоді як у січневому макроекономічному прогнозі він оцінював його у 3,6% та 4,0%.

У п’ятницю, 15 вересня, Кабмін вніс до Ради проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" (№14000), в якому закладено видатки: 4,8 трлн грн (+415 млрд гривень від 2025 року); доходи 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн, або 18,8% від 2025 року); прогноз дефіциту на рівні до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункта до 2025 року).

На оборону закладено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП, +168,6 млрд грн до 2025 року), на виробництво зброї щонайменше 44,3 млрд грн - на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

