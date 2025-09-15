Уряд звернув увагу на проблеми ГМК щодо цін на е/е, тарифів на перевозки та інших витрат задля збереження експортного потенціалу

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства перейнялося проблемними питаннями гірничо-металургійного комплексу (ГМК) щодо цін на е/е, тарифів на перевозки та інших витрат задля збереження експортного потенціалу.

"Провели координаційну нараду з представниками гірничо-металургійного комплексу, Міненергетики, НКРЕКП, "Укрзалізниця" та "Укренерго". Мета - напрацювати рішення, аби зменшити витрати для українських металургів, зберегти експортний потенціал підприємств, підтримати виробництво", - написав міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у Facebook у понеділок.

За його словами, серед головних питань – ціни на електроенергію та для металургійних виробництв, логістичні витрати, дефіцит сировини.

"Будемо напрацьовувати збалансовані рішення по кожному", - констатував міністр.

У свою чергу заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа уточнив, що під головуванням Олексія Соболева провели координаційну нараду з представниками ГМК, Міністерства енергетики, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), "Укрзалізниці" та "Укренерго".

"Говорили про важливі і болючі для галузі питання: місце витрат на електроенергію в собівартості продукції, доступ до міждержавного перетину для імпорту, тарифну політику перевізників та забезпечення підприємств сировиною, зокрема, металобрухтом. Домовились про пошук рішень через економічне моделювання з урахуванням впливу на бюджет та економічну ситуацію в країні", - написав заступник міністра у Facebook.

Як повідомлялось, представники ГМК неодноразово вказували вкрай негативний вплив підвищення цін на е/е та зростання тарифів на залізничні перевезення. Зокрема, через ріст цін на е/е зупинився Інгулецький ГЗК "Метінвесту" і зараз він фактично знаходиться в простої, констатував операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко в нещодавньому інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

У червні 2025 року генеральний директор ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) Мауро Лонгобардо розповів про критичну ситуацію на підприємстві, що склалася, зокрема, через високі тарифи на електроенергію. Протягом майже всього першого півріччя ціни на е/е в Україні були найвищими у Європі. А в липні виросли ще: з урахуванням вартості за транспортування та розподіл ціна за мегават становила $150. Через ці умови за п’ять місяців чистий збиток компанії сягнув близько 3,8 млрд грн.

До всього цього з 1 серпня НКРЕКП підвищила прайс-кепи на електроенергію для бізнесу у вечірні години. Зміни передбачають збільшення граничних цін на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку до 15 000 грн за МВт*год, а на балансуючому ринку - до 16 000 грн за МВт*год, що є значним збільшенням у порівнянні з попередніми показниками. Таке рішення НКРЕКП змусить АМКР, яке споживає 250 МВт на годину, додатково витрачати кошти на е/е. Прогнозується, що додаткові річні витрати складуть ще до 3 млрд грн, а компанія і так працює зі збитками вже четвертий рік поспіль.