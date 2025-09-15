Інтерфакс-Україна
Петиція до Кабміну про врегулювання діяльності рієлторів в Україні набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом врегулювати діяльность рієлторів в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 25 липня і станом на 15 вересня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"В Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості. Це призводить до: масових зловживань з боку осіб, які не мають жодного офіційного статусу, ухилення від сплати податків, відсутності захисту прав споживачів, масштабного тіньового ринку з обігом у сотні мільйонів гривень на рік", - йдеться в петиції.

Також автори петиції зазначають, що громадяни змушені сплачувати великі комісії — 50-100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі — навіть у випадках, коли не зверталися за допомогою до рієлторів, а знайшли житло самостійно.

У зв'язку з цим, пропонується ініціювати розробку проєкту закону або нормативно-правових актів, які встановлять: обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи; мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів; обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці; заборону стягнення комісії без звернення клієнта; адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.

Також пропонується передбачити міжвідомчу робочу групу за участю представників Міністерства економіки, Міністерства юстиції, Державної податкової служби, профільних асоціацій та громадських ініціатив для розробки оптимальної моделі регулювання.

