"Укренерго" збудувало першу чергу пасивного захисту критичного обладнання, у І кв.-2026 планує завершити другу – член наглядової ради

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

НЕК "Укренерго" повністю завершила будівництво першої черги споруд пасивного захисту для обладнання своїх підстанцій (ПС), у 1 кварталі 2026 року має завершити другу чергу, повідомив член наглядової ради НЕК Юрій Бойко.

"Є черги будівництва захисних споруд, бо воно вимагає знеструмлення обладнання. Відповідно, неможливо одномоментно проводити роботи на всій території підстанції або на всіх об’єктах, бо вони мають забезпечувати електроживлення. Першу чергу ми вже завершили. Зараз активно відбувається будівництво другої черги. За планом, більше 80% 2 черги до кінця року має бути завершене. А повне завершення припаде на 1 квартал 2026 року", – сказав Бойко під час брифінгу в Медіа-центрі України в Києві у четвер.

Він зазначив, що у різних регіонах, особливо, у прифронтових, через тривоги та військові ризики "робота супроводжується більшими паузами, і її швидкість не можу бути однаковою для всіх".

Бойко також пояснив, що територія ПС – це 20-70 га, і закрити її саркофагом неможливо, тому ресурси й зусилля потрібно зосередити на найбільш критичних елементах, зокрема, автотрансформаторах, які, за його словами, "росіяни активно вибивали у перший рік війни". З метою збереження обладнання підстанцій розроблений план будівництва захисту для його ключових елементів, зазначив член наглядової ради.

Як повідомлялося, на Ставці верховного головнокомандуючого, президент України Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет – збиття "шахедів".