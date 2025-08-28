Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків - Свириденко

Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків у межах міжурядової угоди з Україною, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Світло у прифронтових містах, нове виробництво у Кременчуці кріплень для євроколії, житло для ВПО й сучасні лікарні. Усе це стане можливим завдяки 12 проєктам зі Швейцарією на понад 93 млн франків у межах міжурядової угоди. Про них сьогодні оголосили під час зустрічі зі Спеціальним представником Швейцарії з питань відбудови Жаком Гербером", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, спочатку Швейцарія планувала виділити 50 млн франків, але уряд отримав 43 заявки від бізнесу більш як на 500 млн франків, тому бюджет подвоїли, а частину витрат покриє й сам бізнес.

Вона зазначила, що компанії втілюватимуть такі проєкти: енергетика та інфраструктура — Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury; житло — Divario, DM Bau, Glas Trösch Group; освіта — Rehau, Geberit; здоров’я — Roche, Innovatec Med; гуманітарне розмінування — FSD

"Усі ці проєкти стартують восени 2025 року, створюючи робочі місця, нові виробництва та можливості для громад. Я вдячна уряду Швейцарії та приватному сектору за віру в майбутнє України", - написала Свириденко.