Інтерфакс-Україна
Економіка
21:07 08.08.2025

Укрзалізниця планує збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за 3 роки

2 хв читати
Укрзалізниця планує збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за 3 роки

Монопольний залізничний оператор АТ "Укрзалізниця" планує збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за три роки та до 40% за 5 років, повідомив голова правління Олександр Перцовський та інші представники компанії під час спілкування з журналістами у п'ятницю.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, наразі частка денного швидкісного сполучення складає в середньому 12-15%.

В "Укрзалізниці" зазначили, що цей крок з часом має зменшити дефіцит квитків, проблема якого загострилася в літній пік перевезень.

У якості прикладу компанія навела напрямок Київ-Львів, де на щоденні 18,5 тис. місць на прямі поїзди за тиждень з 28 липня по 3 серпня кількість пошуків склала 142,1 тис.

Окрім того для подолання дефіциту місць планується підвищити ефективність використання рухомого складу та щорічно купувати по 100 вагонів у 2026–2028 роках.

Іншим кроком у подоланні дефіциту є реорганізація регіонального сполучення, бо за статистикою УЗ 27% пасажирів поїздів далекого нічного сполучення обирають короткі маршрути до 300 км. Плануються перспективні маршрути регіонального сполучення електропоїздів, наприклад, Київ-Вінниця, Київ-Черкаси, Київ-Рівне-Луцьк, а також дизель-поїздів, до прикладу - Львів-Ясіня, Львів-Чернівці, Хмельницький-Вінниця.

У компанії відмітили, що запуск додаткових маршрутів можливий за умови відповідного фінансування, в тому числі державного, на ремонт рухомого складу, який міг би курсувати за цими напрямками, та замовлення громадами цих маршрутів - тобто, компенсацій за хронічно збиткові регіональні маршрути.

Також в "Укрзалізниці" зауважили, що для реалізації планів потрібна державна підтримка та фінансування для закупівлі 20 нових електропоїздів Hyundai.

Як пояснили в компанії, дефіцит місць спричинений, зокрема, втратою вагонів: з 2019 по 2024 рік 1087 пасажирських вагонів вийшли з обігу, з них 28 знищені, 265 окуповані, а 794 досягли граничного терміну служби. В результаті число вагонів скоротилося до 1488 вагонів, але ще 51 вагон може перестати працювати до кінця цього року, а 84 – у наступному.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" за тиждень з 28 липня по 3 серпня перевезла 625 тис. пасажирів, що на 4,4%, або 26 тис. більше, аніж за аналогічний період 2024 року.

У першому півріччі 2025 року компанія збільшила пасажиропотік у далекому сполученні на 1,2% порівняно з першим півріччям 2024 року– до 13,52 млн. Це на 23% більше за показник січня-червня 2024 року, повідомляв також Перцовський.

Операційний збиток "Укрзалізниці" від міжміських та міжнародних пасажирських перевезень за минулий рік склав 8,81 млрд грн за доходу 10,67 млрд грн, тоді як від приміських – 9,31 млрд грн за доходу 0,52 млрд грн.

В той же час компанія отримала операційний прибуток від вантажних перевезень 20,39 млрд грн за доходу 81,8 млрд грн.

Теги: #укрзалізниця #плани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 08.08.2025
"Укрзалізниця" залучає міжнародного юридичного радника для реструктуризації зовнішнього боргу

"Укрзалізниця" залучає міжнародного юридичного радника для реструктуризації зовнішнього боргу

20:00 05.08.2025
"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

21:27 01.08.2025
Через наближення лінії фронту збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровщини та Запоріжжя

Через наближення лінії фронту збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровщини та Запоріжжя

19:32 01.08.2025
Кожен вагон "Укрзалізниці" у липні-25 перевіз у середньому на 14% більше пасажирів ніж у липні-24

Кожен вагон "Укрзалізниці" у липні-25 перевіз у середньому на 14% більше пасажирів ніж у липні-24

17:41 01.08.2025
В Жмеринці зійшов з рейок вагон електропоїзда, постраждалих немає

В Жмеринці зійшов з рейок вагон електропоїзда, постраждалих немає

23:24 31.07.2025
"Укрзалізниця" після критики скоротила число внутрішніх поїздів з верифікацію через "Дія.Підпис" з 5 до 3

"Укрзалізниця" після критики скоротила число внутрішніх поїздів з верифікацію через "Дія.Підпис" з 5 до 3

18:03 31.07.2025
"Укрзалізниця" у першому півріччі перевезла 14,4 млн тонн будматеріалів

"Укрзалізниця" у першому півріччі перевезла 14,4 млн тонн будматеріалів

17:40 31.07.2025
"Укрзалізниця" у I пів.-2025 збільшила пасажиропотік на 1,2% – гендиректор

"Укрзалізниця" у I пів.-2025 збільшила пасажиропотік на 1,2% – гендиректор

21:14 30.07.2025
"Укрзалізниця" відкриє лаунж-зону на Південному вокзалі у Києві

"Укрзалізниця" відкриє лаунж-зону на Південному вокзалі у Києві

17:48 30.07.2025
Перспектива позовів через верифікацію купівлі залізничних квитків у "Дія.Підпис" наразі неясна, вирішити проблему може АМКУ – юрист

Перспектива позовів через верифікацію купівлі залізничних квитків у "Дія.Підпис" наразі неясна, вирішити проблему може АМКУ – юрист

ВАЖЛИВЕ

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

Уряд затвердив два макросценарії з ростом ВВП у 2026 р. на 4,5% та на 2,4%

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%

ОСТАННЄ

СОТ поліпшила прогноз світової торгівлі товарами у 2025 р. до зростання на 0,9% зі спаду на 0,2%

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Українці у липні збільшили чисту купівлю готівкового євро до еквівалента $312 млн – НБУ

Зиски від об’єднання енергоринків України та Європи в рази переважать витрати на цей процес – СЕО "Укренерго"

Агрегатори будуть одними з ключових гравців спільного енергоринку України та Європи – СЕО "Укренерго"

З/п №12087-д вирішальний для інтеграції енергоринків, але потребує значних зусиль для впровадження європейських правил – думка

НБУ планує дозволити небанківським установам отримувати ліцензію на валютні операції

Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

"Укрнафта" планує збільшити проливи на колишніх АЗК Shell та підвищити частку паливного бізнесу в доходах до 16-20%

Дохідність готельного номера в Буковелі зросла на 27% - до $109

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА