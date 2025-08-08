Укрзалізниця планує збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за 3 роки

Монопольний залізничний оператор АТ "Укрзалізниця" планує збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за три роки та до 40% за 5 років, повідомив голова правління Олександр Перцовський та інші представники компанії під час спілкування з журналістами у п'ятницю.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, наразі частка денного швидкісного сполучення складає в середньому 12-15%.

В "Укрзалізниці" зазначили, що цей крок з часом має зменшити дефіцит квитків, проблема якого загострилася в літній пік перевезень.

У якості прикладу компанія навела напрямок Київ-Львів, де на щоденні 18,5 тис. місць на прямі поїзди за тиждень з 28 липня по 3 серпня кількість пошуків склала 142,1 тис.

Окрім того для подолання дефіциту місць планується підвищити ефективність використання рухомого складу та щорічно купувати по 100 вагонів у 2026–2028 роках.

Іншим кроком у подоланні дефіциту є реорганізація регіонального сполучення, бо за статистикою УЗ 27% пасажирів поїздів далекого нічного сполучення обирають короткі маршрути до 300 км. Плануються перспективні маршрути регіонального сполучення електропоїздів, наприклад, Київ-Вінниця, Київ-Черкаси, Київ-Рівне-Луцьк, а також дизель-поїздів, до прикладу - Львів-Ясіня, Львів-Чернівці, Хмельницький-Вінниця.

У компанії відмітили, що запуск додаткових маршрутів можливий за умови відповідного фінансування, в тому числі державного, на ремонт рухомого складу, який міг би курсувати за цими напрямками, та замовлення громадами цих маршрутів - тобто, компенсацій за хронічно збиткові регіональні маршрути.

Також в "Укрзалізниці" зауважили, що для реалізації планів потрібна державна підтримка та фінансування для закупівлі 20 нових електропоїздів Hyundai.

Як пояснили в компанії, дефіцит місць спричинений, зокрема, втратою вагонів: з 2019 по 2024 рік 1087 пасажирських вагонів вийшли з обігу, з них 28 знищені, 265 окуповані, а 794 досягли граничного терміну служби. В результаті число вагонів скоротилося до 1488 вагонів, але ще 51 вагон може перестати працювати до кінця цього року, а 84 – у наступному.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" за тиждень з 28 липня по 3 серпня перевезла 625 тис. пасажирів, що на 4,4%, або 26 тис. більше, аніж за аналогічний період 2024 року.

У першому півріччі 2025 року компанія збільшила пасажиропотік у далекому сполученні на 1,2% порівняно з першим півріччям 2024 року– до 13,52 млн. Це на 23% більше за показник січня-червня 2024 року, повідомляв також Перцовський.

Операційний збиток "Укрзалізниці" від міжміських та міжнародних пасажирських перевезень за минулий рік склав 8,81 млрд грн за доходу 10,67 млрд грн, тоді як від приміських – 9,31 млрд грн за доходу 0,52 млрд грн.

В той же час компанія отримала операційний прибуток від вантажних перевезень 20,39 млрд грн за доходу 81,8 млрд грн.