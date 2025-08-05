Інтерфакс-Україна
Економіка
16:49 05.08.2025

Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%

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Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%

Національний банк України (НБУ) в липні збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку на $873,6 млн, або на 30,9% – до $3,69 млрд, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з нею, купівля валюти Нацбанком в липі впала до $0,83 млн з $1,2 млн у червні, а минулого тижня валютні інтервенції НБУ зменшились до попереднього тижня на $171,9 млн, або на 21,2% – до $639,6 млн.

Офіційний курс гривні до долара у липні зміцнився з 41,7788 грн/$1 до 41,7662 грн/$1.

На готівковому ринку курс гривні за результатами місяця зміцнився на майже 13 коп.: купівля – близько 41,48 грн/$1, продаж – 41,58 грн/$1.

"В липні курс долара до гривні продовжив демонструвати високу стабільність із незначною внутрішньоденною волатильністю, яка не переходить у трендові рухи", - зазначають експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну "КИТ Group".

Вони зазначають, що коливання курсу не перевищують 0,2%, що свідчить про надзвичайно стриману реакцію ринку — особливо з огляду на оголошення важливих макроекономічних сигналів.

На їхню думку, короткостроково (один-три тижні) коридор у 41,40–42,10 грн/$ збережеться за відсутності зовнішніх шоків або сплесків попиту з боку імпортерів.

Аналітики "КИТ Group" очікують, що в середньостроковій перспективі (до трьох місяців) курс може поступово зміститися до 42,30–42,80 грн/$ за умов традиційного для другої половини року зростання бюджетних витрат, активізації імпорту або реалізації очікуваного вересневого зниження ставки ФРС, що призведе до корекції долара.

У довгостроковій перспективі (понад шість місяців) експерти прогнозують контрольований девальваційний тренд. За базовим сценарієм курс очікується в межах 43,00–44,50 грн/$, за умови збереження поточного рівня міжнародної підтримки, стабільних резервів та відсутності неочікуваних шоків, передусім позаекономічного характеру.

Теги: #валюта #нбу #міжбанк

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