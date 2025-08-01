Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 2 – липень 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України

Друга половина липня й особливо його останні дні принесли цілу низку важливих подій та індикаторів, які визначають курсову траєкторію та валютні очікування на найближчі тижні та місяці.

При цьому дедалі очевиднішим стає домінування зовнішніх факторів у формуванні курсової динаміки на українському ринку. Внутрішні чинники зберігають роль ситуативних каталізаторів короткострокових коливань, але не впливають на широкі довгострокові тренди.

Міжнародний контекст

Одразу два ключові орієнтири для глобальних ринків — ВВП США за II квартал і рішення Федеральної резервної системи щодо ставки — були оприлюднені в один день, сформувавши нову конфігурацію очікувань.

Економіка США в другому кварталі зросла на 3,0% р/р, значно перевищивши прогнози (2,3–2,4%) і реабілітувавшись після падіння на 0,5% у попередньому кварталі. На цьому тлі ринки відреагували прогнозовано: укріплення долара, зростання дохідності держоблігацій і зміцнення фондових індексів США. Це демонструє, що долар на певний час повертає функцію «валюти сили», а не лише «валюти-притулку» — і це має прямий вплив на ринки країн з економіками, що розвиваються, включно з Україною.

ФРС при цьому зберегла ключову ставку на рівні 4,25–4,50% — п’ятий раз поспіль без змін. Але тон супровідної заяви, як і розкол голосів у Комітеті (9–2), свідчить про вичікувальну, але вже не монолітну позицію регулятора. У ФРС явно сформувалося крило, яке вже схильне до пом’якшення політики. Це посилило ринкові очікування зниження ставки — ймовірність вересневого пониження оцінюється у 68%, що створює передумови для можливої глобальної корекції долара найближчими місяцями.

На тлі новин зі США МВФ оновив глобальний прогноз, підтвердивши загальну макростійкість: у 2025 році очікується зростання світової економіки на 3,0% (+ 0,2 в. п.), у 2026-му — 3,1%. При цьому прогноз щодо США підвищено до 1,9% (2025) та 2,0% (2026), а по єврозоні — до 1,0% та 1,2% відповідно. Основні драйвери оптимізму — слабкий долар, м’якіші торговельні бар’єри та несподівана стійкість Китаю, який все ще залишається одним із двигунів глобальної економіки. Все це створює позитивне середовище для зростання апетиту до ризику, але водночас змінює логіку позиціонування основних валют.

Водночас євро потрапив під короткостроковий тиск після укладення нової торговельної угоди між ЄС та США. Домовленість про постійне 15%-ве мито на більшість товарів з ЄС до США попри уникнення гіршого сценарію (30%-го мита) ринки сприйняли як погіршення умов для європейського експорту. Євро втратив 1% у парі з доларом — найбільше денне падіння з травня. Це додало волатильності у парі EUR/USD та опосередковано відобразилося через крос-курси на українському валютному ринку.

Довгостроковими факторами тиску на євро та драйвером зміцнення долара може стати угода між ЄС та США в межах погодження торговельних тарифів щодо зобов’язань Європи інвестувати в американську економіку 600 млрд доларів, а також зобов’язання ЄС із закупівлі у США енергоносіїв на 750 млрд доларів. Це означає потенційне перетікання ліквідності з економік ЄС і створення довгострокової опори для долара США внаслідок формування стабільного довгострокового попиту на нього за умови виконання цих домовленостей. Хоча ослаблення євро проти долара може стати драйвером зростання економік єврозони за рахунок підвищення цінової конкурентоспроможності її товарів і послуг.

У такому середовищі рівень міжнародного впливу на курс гривні зростає, а логіка внутрішнього ринку дедалі більше залежить не від місцевої економіки, а від глобальних очікувань і сигналів центральних банків країн-партнерів.

Внутрішній український контекст

На перший погляд, внутрішній валютний ринок виглядає спокійним: чистий попит на готівкові долари зійшов майже до нуля, банки ввезли стільки ж готівки, скільки й вивезли. При цьому ввезення доларів зменшилося на 17%, а от євро зростає в структурі ввезення (+ 2% у червні).

Це підтверджує, що зміна переваг населення та бізнесу на користь євро — це вже сталий макротренд, а також сигналізує про посилення поведінкового чинника у внутрішньому курсоутворенні. Тиск поведінкового чинника або спроби операторів ринку заробити ажіотажну премію можуть стати найбільш потужними та непередбачуваними драйверами валютного ринку.

Водночас інфляційні ризики залишаються значущими. НБУ погіршив прогноз інфляції на 2025 рік до 9,7% (раніше — 8,7%), а на 2026 — до 6,6%. Серед причин — ослаблення гривні до євро, що призводить до підвищення цін на позиції імпорту, номінованого в євро (пальне, енергоносії, споживчі та промислові товари), висока частка витрат на ведення бізнесу, невизначеність щодо врожаїв і майбутнього експорту. Довгострокові наслідки війни — як постійний фактор ризику та невизначеності. Попри тимчасове уповільнення споживчої інфляції до 14,3% у червні інфляційні очікування залишаються на рівні 10%+, що підігріває побоювання населення та бізнесу щодо купівельної спроможності гривні та підтримує попит на валюти.

На горизонті — ще один критично важливий фактор: розрив у зовнішньому фінансуванні 2026 року, який раніше оцінювався у $40–60 млрд, скоротився до $19 млрд. Це добрий сигнал про потенційне зменшення тиску на український валютний ринок та резерви банківського регулятора у довшій перспективі, хоча проблема нестачі ресурсів залишається відкритою. Додаткове бюджетне навантаження (вже + 450 млрд грн до бюджету 2025 року) та концентрація 66% витрат на обороні формують структурний дефіцит, покриття якого — питання переговорів із МВФ, ЄС і G7, а також подальшого отримання підтримки від міжнародних партнерів.

Таким чином, валютний ринок України входить у серпень у режимі високої чутливості до глобальних сигналів. Долар отримав підтримку сильними макроданими й очікуваннями на м’яку зміну політики ФРС. Євро переживає короткострокову волатильність під тиском геополітичних факторів, але зберігає привабливість для українських домогосподарств і бізнесу як інструмент заощаджень і паркування вільної ліквідності для захисту від знецінення.

Українські фактори: інфляція, поведінкові зсуви, апетит операторів до ажіотажної премії, попит на готівку — зберігають ситуативний вплив. Однак головна траєкторія курсу формуватиметься не в Києві, а у Вашингтоні, Брюсселі та Нью-Йорку.

Раніше команда аналітиків КИТ Group оприлюднила у своєму блозі сценарні моделі розвитку ситуації на міжнародних валютних ринках: вже зараз ми спостерігаємо реалізацію частини сигналів та імовірних довгострокових сценаріїв, спрогнозованих у наших моделях — з ними можна ознайомитися за цим посиланням для ширшого розуміння глобального контексту.

Курс долара США: динаміка й аналіз

У липні курс долара до гривні продовжив демонструвати високу стабільність із незначною внутрішньоденною волатильністю, яка не переходить у трендові рухи.

Другий місяць поспіль ринок зберігає баланс попиту та пропозиції, а валютна пара USD/UAH торгується у вузькому діапазоні: курс купівлі банками — 41,50–41,60 грн/$, курс продажу — у межах 41,85–41,95 грн/$. Котирування операторів ринку на купівлю і продаж зберігають рівновіддаленість від офіційного курсу, який також залишається відносно стабільним попри крикливі заголовки в медіа та відіграє якірну стабілізуючу роль — на ринку незначні коливання.

Спред між купівлею та продажем утримується в діапазоні 40–50 копійок, що є індикатором відсутності тиску на курс і підтримки досягненого між регулятором та операторами ринку курсового консенсусу. Коливання курсу не перевищують 0,2%, що для періоду оголошення таких важливих макроекономічних сигналів — винятково спокійна поведінка, яка свідчить — розвиток подій очікуваний, найбільш імовірні сценарії вже раніше були закладені операторами ринку в поточні курси.

Ключові фактори впливу:

• Сильні макродані зі США. Стрибок ВВП на 3,0% і збереження ставки ФРС — це сигнал, що долар має потенціал до зростання і, можливо, отримає короткостроковий імпульс. Проте цей потенціал ще не проявився в повній мірі через загальну очікувальну поведінку ринку.

• Очікування вересневого зниження ставки в США. Попри сильний звіт ринки бачать простір для корекції, і це обмежує раптове помітне зміцнення долара.

• Високий рівень валютних резервів НБУ (понад $45 млрд) і контрольовані інтервенції регулятора дозволяють тримати спокійний ринковий баланс.

• Рівновага на ринку готівкової валюти та сходження чистого попиту на долар майже до нуля — ці фактори прибирають внутрішній тиск на курс і відображають відсутність психологічного тиску на ринок.

• Відсутність сильного сезонного імпортного навантаження — імпортери не демонструють підвищеної активності, що також знижує ймовірність короткострокових стрибків курсу.

• Спокій населення. Основна частина готівкового попиту переключилася на євро, залишивши USD/UAH у стані технічного спокою.

Прогноз:

Короткостроково (1–3 тижні): очікується збереження стабільного діапазону 41,40–42,10 грн/$ , якщо не станеться різкого посилення імпорту чи нових зовнішніх шоків.

очікується збереження стабільного діапазону , якщо не станеться різкого посилення імпорту чи нових зовнішніх шоків. Середньостроково (до 3 місяців): можливий поступовий рух до 42,30–42,80 грн/$ у разі характерного для другої половини року посилення бюджетних витрат, пожвавлення імпорту або реалізації очікуваного вересневого зниження ставки ФРС із корекцією долара.

можливий поступовий рух до у разі характерного для другої половини року посилення бюджетних витрат, пожвавлення імпорту або реалізації очікуваного вересневого зниження ставки ФРС із корекцією долара. Довгостроково (6+ місяців): тренд залишається контрольовано девальваційним. За базовим сценарієм курсовий орієнтир на цей період — 43,00–44,50 грн/$ за умови збереження поточних обсягів міжнародної допомоги, підтримки резервів і відсутності непередбачуваних шоків, насамперед поза економікою.

Курс євро: динаміка й аналіз

У другій половині липня євро перейшов у фазу впевненої корекції на внутрішньому українському ринку. Після періоду поступового зниження з початку місяця останні дні липня ознаменувались різким прискоренням зниження котирувань. Зафіксовано найпомітніше тижневе падіння курсу євро з квітня 2024 року: загальне падіння з початку місяця — понад 1,5 грн/€, із яких близько 1 грн/€ — в останні дня місяця, коли спостерігалося чітке понижувальне прискорення.

Курс купівлі знизився з 48,85 до 47,55 грн/€, продажу — з 49,55 до 48,30 грн/€. Офіційний курс НБУ скоригувався з 48,98 до 48,10 грн/€. Втім, не спостерігається значного відхилення котирувань операторів валютного ринку на купівлю та продаж євро від офіційного курсу.

Спред між купівлею та продажем звузився з понад 70–80 коп. до 50–60 коп., хоча продемонстрував певне коливання в останні дні місяця без формування помітного тренда, що свідчить лише про спроби операторів валютного ринку уникнути втрат внаслідок волатильності.

Загалом динаміка курсу останніх тижнів свідчить, що після фази активного скуповування в червні та на початку липня, ринок почав фіксувати прибутки, відреагувавши на зміну зовнішнього фону.

Ключові фактори впливу:

• Нова торгова угода ЄС – США. Постійне 15% мито на більшість товарів з ЄС до США викликало різкий розворот очікувань: євро втратив 1% у парі з доларом за день, що одразу відбилося на українському ринку.

• Глобальне посилення долара. Сильний ВВП США та риторика ФРС на користь обережного підходу до зниження ставки створили фундамент для переоцінки євро.

• Поведінкова фаза корекції. Ринок наситився готівковим євро: в червні банки завезли в Україну €323 млн (майже стільки ж, як і доларами), після хвилі скупки платоспроможний попит був вичерпаний. Це підштовхнуло до корекції після перекупленості.

• Ослаблення імпортного тиску. Частина попередньо купленого євро не конвертується в товарний імпорт миттєво, що знижує попит на ринку в моменті та додасть йому стабільності в перспективі, адже імпортери сформували запас ліквідності в євро і їхній майбутній попит може бути меншим.

• Вплив очікувань населення. Після інтенсивного розігріву попиту в червні, настрої частини громадян і операторів ринку стали більш обережними — це позначилося на динаміці курсу.

Прогноз:

Короткостроково (1–3 тижні): можливе технічне відскокове коригування до 48,40–48,80 грн/€, але трендовий розворот не очікується без нового зовнішнього імпульсу.

можливе до 48,40–48,80 грн/€, але без нового зовнішнього імпульсу. Середньостроково (до 3 місяців): зростання ймовірне лише в разі глобального ослаблення долара або підвищення попиту на євро як на альтернативну резервну валюту — тоді можливий рух у бік 49,20–50,00 грн/€ .

зростання ймовірне лише в разі глобального ослаблення долара або підвищення попиту на євро як на альтернативну резервну валюту — тоді можливий рух у бік . Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій передбачає коливання в діапазоні 49,00–51,00 грн/€ із ризиком нових хвиль волатильності в разі загострення геоекономічних суперечок або зміни монетарної політики в ЄС/США.

Рекомендації: гнучкість — єдина константа в період турбулентності

Для бізнесу:

Плануйте в діапазонах, а не в цифрах. Після довгої фази стабільності ринок переходить у сценарну фазу — прив’язка до умовних 43 чи 55 у стратегічному плануванні курсу більше не працює. Для контрактів, фінансового планування та моделювання розглядайте діапазони з допусками.

Після довгої фази стабільності ринок переходить у сценарну фазу — прив’язка до умовних 43 чи 55 у стратегічному плануванні курсу більше не працює. Для контрактів, фінансового планування та моделювання розглядайте діапазони з допусками. Хеджуйте ризики. Якщо ваші контракти номіновані у валюті (особливо в євро), розгляньте часткову фіксацію курсу або використання фінансових інструментів для мінімізації втрат при волатильності.

Якщо ваші контракти номіновані у валюті (особливо в євро), розгляньте часткову фіксацію курсу або використання фінансових інструментів для мінімізації втрат при волатильності. Контролюйте валютну структуру закупівель. Падіння євро — це момент для перегляду імпортних договорів, прив’язаних до євровалюти. Проте обережно — ослаблення євро може бути короткостроковим.

Падіння євро — це момент для перегляду імпортних договорів, прив’язаних до євровалюти. Проте обережно — ослаблення євро може бути короткостроковим. Пильнуйте бюджетні цикли. Друга половина року — традиційний період посилення фіскального тиску. Це може створити додатковий попит на валюту з боку уряду або постачальників держсектору.

Для інвесторів і формування заощаджень:

Ліквідність — понад усе. Не варто «бетонувати» ліквідність у строкових інструментах без можливості дострокового доступу. Ринок входить у фазу, де маневреність — головний актив і перевага.

Не варто «бетонувати» ліквідність у строкових інструментах без можливості дострокового доступу. Ринок входить у фазу, де маневреність — головний актив і перевага. Долар — для стабільності, євро — для гнучких гравців. Якщо ви цінуєте передбачуваність — тримайте базу в доларах. Якщо готові до обґрунтованого ризику та маєте навички активного управління ліквідністю — частка в євро після корекції виглядає привабливою для поступового накопичення.

Якщо ви цінуєте передбачуваність — тримайте базу в доларах. Якщо готові до обґрунтованого ризику та маєте навички активного управління ліквідністю — частка в євро після корекції виглядає привабливою для поступового накопичення. Ревальваційні рухи — не сигнал до масових продажів. Поточне зниження євро не означає його краху, що б там не кричали заголовки у медіа та соцмережах. Це класична фаза корекції. Не реагуйте імпульсивно. Розподіляйте валютний портфель у кілька етапів.

Поточне зниження євро не означає його краху, що б там не кричали заголовки у медіа та соцмережах. Це класична фаза корекції. Не реагуйте імпульсивно. Розподіляйте валютний портфель у кілька етапів. Гривня — лише на поточні потреби. Навіть стабільна гривня — це валюта з обмеженим горизонтом збереження купівельної спроможності. Тримайте її лише на покриття короткострокових витрат.

Для спекулянтів:

Час волатильності — час можливостей. Євро нарешті увійшло у фазу руху: ринок більше не «спить» — це час серфінгу на волатильності.

Євро нарешті увійшло у фазу руху: ринок більше не «спить» — це час серфінгу на волатильності. Слідкуйте за DXY та ф’ючерсами на ставку ФРС. Це найшвидші індикатори для короткострокових рухів USD/UAH. Якщо зросте ймовірність зниження ставки — долар «просідатиме», і це дасть змогу заробити тим, хто встигне раніше.

Це найшвидші індикатори для короткострокових рухів USD/UAH. Якщо зросте ймовірність зниження ставки — долар «просідатиме», і це дасть змогу заробити тим, хто встигне раніше. Працюйте зі спредами. Спокій на доларі = низький спред = ідеальна ситуація для короткої технічної гри. Євро — навпаки: рух + коливання = час для «стрибків».

Спокій на доларі = низький спред = ідеальна ситуація для короткої технічної гри. Євро — навпаки: рух + коливання = час для «стрибків». Уникайте «ефекту твіттера». Ринкова стабільність тримається на холодному розрахунку, а не на заголовках. Якщо щось різко зростає або падає в телеграмі — швидше за все, вже пізно.

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