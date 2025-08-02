Ощадбанк надав гарантії за контрактами на EUR837 млн на закупку БПЛА у 4-х українських виробників

Державний Ощадбанк у рамках реалізації оборонної угоди між урядами Нідерландів та України, якою передбачено придбання у українських виробників БпЛА певного обсягу продукції для Сил оборони України, надав банківські гарантії за контрактами на суму EUR837 млн, повідомив банк у суботу.

"Відповідно до угоди українські виробники БпЛА укладатимуть прямі контракти з урядом Нідерландів. Ощадбанк у свою чергу через інструмент банківської гарантії, бенефіціаром за якою виступає уряд Нідерландів, забезпечить можливість отримання українськими виробниками часткової попередньої оплати за контрактами", – пояснив Ощадбанк у релізі.

Згідно з ним, наразі фінустанова вже випустила гарантії для чотирьох компаній, що були відібрані для реалізації угоди Міністерством оборони України та урядом Нідерландів.

"Знаю, що й інші країни-партнери також готові брати участь у фінансуванні проєкту "Лінія дронів", ініційованого gрезидентом України, за таким самим механізмом надання банківських гарантій", – прокоментував у Facebook перспективи цього механізму заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон, відповідальний за корпоративний бізнес.

За його словами, разом зі пільговою програмою кредитування та інструментом надання державних портфельних гарантій для приватних виробників ОПК, участь у розробці яких брав Ощадбанк, а також практикою банківських консорціумів, цей механізм стане ще одним способом стимулювання зростання обсягів виготовлення вітчизняної продукції у сфері безпеки і оборони.

Каціон додав, що збільшення кількості банків, які разом з Ощадом братимуть участь у реалізації таких проєктів, матиме суттєвий вплив на зростання обсягів виготовлення вітчизняної продукції у сфері безпеки і оборони.

"Цей успішний досвід ми будемо масштабувати з іншими партнерами, щоб ще більше українських дронів якнайшвидше опинились на фронті", – у свою чергу наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль, який подякував уряду Нідерландів за рішення щодо закупівлі українських дронів.

Він зазначив, що гарантії від Ощадбанку допоможуть пришвидшити реалізацію контрактів і постачання безпілотників підрозділам.

За даними Нацбанку України, Ощадбанк станом на квітень 2025 року посідав друге місце за загальними активами (449,7 млрд грн, або 12,0%) серед 60 банків країни.