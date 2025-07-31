Інтерфакс-Україна
Економіка
19:58 31.07.2025

Можливим державним IPO має передувати розрахунок з міноритаріями націоналізованих АТ – глава ІГ "Універ"

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Можливим державним IPO має передувати розрахунок з міноритаріями націоналізованих АТ – глава ІГ "Універ"

Держава, яка декларує наміри розвитку ринку капіталу та проведення приватизації за рахунок первинної публічної пропозицій акцій (IPO), має забезпечити захист інвесторів та розрахуватися за своїми зобов’язаннями з міноритаріями націоналізованих акціонерних товариств, вважає засновник та президент однієї з найбільших на ринку інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

"Щоб люди почали заходити в IPO, треба повернути людям те, що їм належить, тоді, можливо, люди і будуть інвестувати. Безумовно, нехай СБУ чи БЕБ перевірять, щоб серед отримувачів не було "русні" чи підсанкційних осіб, але держава має виконати свої попередні зобов'язання", – заявив він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше з ідеєю провести IPO державних компаній та банків виступали голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов та радник голови офісу президента, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес Юрій Каціон.

"Я в цю ідею слабо вірю до того часу, поки держава не повернулася обличчям до інвестора. Наразі держава не бачить малих інвесторів, для неї дрібний інвестор – ніхто", – сказав Козак.

На його думку, доказом тому є конфіскація у міноритаріїв наприкінці 2022 року їхніх невеликих пакетів акцій "Укрнафти", "Мотор Січі", "Запоріжтрансформатору" та ще кількох компаній.

"Якщо ви хотіли забрати пакети олігархів, то заберіть! На що впливає free float в 5-7%? Все одно з 90-95% можна ухвалювати будь-які рішення. Для чого підривати довіру? Інвестор, наприклад, має 7 акцій "Мотор Січі" на кілька тис. грн, і в нього ці акції забирають без будь-яких пояснень. Може колись після війни держава тобі поверне акції, а може гроші виплатить, а може й ні…", – пояснив інвестбанкір свою позицію.

За його прогнозами, до завершення війни держава не виконає свої зобов’язання перед міноритаріями націоналізованих компаній.

"Тому до цього часу в IPO ані "Укрнафти", ані "Укрпошти", ані ПриватБанку я не вірю", – додав глава інвестгрупи "Універ".

Він не вбачає вини ані в цій ситуації, ані в ситуації введення санкцій проти брокера "Фрідом Фінанс України", в результаті яких більше 10 тис. його клієнтів втратили доступ до свої активів на суму біля 3,5 млрд грн майже на три роки

"Комісію не поставили до відома, і в неї не було можливостей… Тому регулятор має свої недоліки, але ані у випадку з "Фрідомом", ані у випадку з націоналізацією я недоліків Комісії не бачу", – зазначив Козак.

В той же час, інвестбанкір заявив, що вірить у побудову чи відродження в Україні ринку капіталу.

"І не просто вірю, а над цим працюю. Україна досить велика країна, з великим населенням та досить диверсифікованою економікою, щоб тут у нас з'явилися десятки компаній з мільярдною капіталізацією", – вважає він.

За його словами, на цьому ринку можуть бути в обігу цінні папери державних банків та компаній, інших банків, металургійних компаній, "Нової пошти" та інших нових бізнесів.

Він додав, що українці схильні до інвестування, але їм потрібні гарантії, чому підтвердженням високий попит до війни на інвестування в закордонні цінні папери через створені "Універ" та іншими гравцями легальні канали.

"Чи можна інвестувати в Україну? Можна, якщо інвестора захищати. І мова не про захист від війни – це зрозуміло. Мова про захист від чиновників, щоб вони на все це не накладали лапу, щоб вони не могли забрати в інтересах держави міноритарні пакети, щоб БЕБ не приходив і не арештовував рахунки, щоб не було маски-шоу – маса таких дрібних речей псує інвестиційний клімат", – наголосив Козак.

Він висловив надію, що реформи правоохоронної системи, БЕБ, податкової, митниці призведуть до покращення інвестиційного клімату.

"І тоді українці та українська економіка точно здатні побудувати достатньо великий ринок, щоб нам тут не потрібна була Варшавська фондова біржа (WSE)", – зазначив глава інвестгрупи "Універ".

Він нагадав, що в Україні до 2012 року був досить розвинутий ринок на "Українській біржі", навіть інтернет-торгівля.

"Був індекс "Української біржі", був фʼючерс на індекс, опціони якісь, були й плани ще більші. Але все це закінчилося не через кризу, а через рішення РНБО, яким були накладені санкції на софт, яким користувалася "Українська біржа. Чому не можна перед введенням санкцій оцінити, які є потенційні збитки від цього рішення? Бо потенційних вигод не було – ринок просто на цьому закінчився", – описав історію Козак.

"Тому нам всього достатньо, а немає тільки розуміння у держави, що цей ринок капіталу треба плекати", – підсумував він.

Повністю інтерв’ю із засновником та президентом Інвестиційної групи "Універ" читайте на сайті агентства https://interfax.com.ua/news/interview/1091862.html

Теги: #ipo #передумови #думка

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