Консорціум державний Ощадбанку та Укрексімбанку набув право власності на ТОК "Гулівер"

Консорціум державних Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) після років боротьби набув право власності на торговельно-офісний комплекс "Гулівер" (ТОК Gulliver) у Києві – один з найбільших та найдорожчих ТОК в Україні, йдеться у повідомлені координатору консорціуму Ощадбанку у суботу.

"Після років боротьби державні Ощадбанк та наш Укрексімбанк отримали право власності на ТРЦ Гулівер у Києві - як стягнення за борги його бенефіціара. Робота команд обох банків, держави та юридичних радників", – написав член наглядової ради Укрексімбанку Олександр Бевз у Facebook.

У повідомлені банку зазначається, що ТОК Gulliver слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом, а процедура стягнення була розпочата у зв'язку із невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником ТОК Gulliver – своїх зобов'язань за кредитним договором.

Членкиня наглядової ради Ощадбанку Роза Тапанова зазначила, що приватизація цього активу не можлива.

"Управління та продаж", – описала вона можливі варіанти під постом Бевза.

В свою чергу згідно із повідомленням Ощадбанку, консорціум пропонує усім орендарям ТОК Gulliver звернутись до юридичного радника Ощадбанку Sayenko Kharenko для переоформлення договірних відносин та повідомляють про відсутність юридичних підстав для здійснення орендних платежів на користь попереднього власника.

ТОК Gulliver у Печерському районі столиці відкрито 2013 року. Його площа - 151,8 тис. кв. м. Будівництво Gulliver найбільше фінансував Ощадбанк, який надав ТОВ "Три О" $460 млн кредиту. Процедуру реструктуризації боргу за кредитним договором з іпотекою ТОК Gulliver на суму 18 млрд 176,9 млн грн було завершено 2020 року.

ТОК Gulliver було передано в управління Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) рішенням Шевченківського райсуду Києва від 3 червня 2024 року та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року за клопотанням Офісу генерального прокурора в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) про можливе ухилення від сплати керівництвом ТОК майже 146 млн грн податків. Відповідну підозру директору Gulliver БЕБ видало в травні 2023 року.

АРМА двічі оголошувало конкурс на управління ТОК Gulliver, але відхиляла заявки претендентів через невідповідності тендерній пропозиції.

Як відзначала голова АРМА Олена Дума, ринкова вартість об’єкту – 7,6 млрд грн згідно з оцінкою, проведеною незалежним оцінювачем, обраним на конкурсних засадах, а мінімальна сума очікуваних доходів становила понад 17 млн грн на місяць.

Раніше в розслідуванні програми "Схеми" повідомлялося про фінансові зобов’язання компанії перед державними Ощадбанком та Укрексімбанком у розмірі 14 млрд грн. Стверджувалося, що фактичним власником ТОК є ексвласник банку "Михайлівський" Віктор Поліщук, проти якого у квітні 2025 року були застосовані персональні економічні санкції. Водночас, згідно з ресурсу YouControl, кінцевим бенефіціаром через ТОВ "Мобіл Вест" (Київ) з часткою 40,63% зазначено В’ячеслава Ігнатенка. Учасниками товариства YouControl також вказує компанії "Подемос" (Велика Британія) – 22,07%, "Бадлі Коаст Лімітед" та "Левіш Венчєрз Лімітед" (обидві – Британські віргінські о-ви) – 18,07% та 9,23% відповідно, а також "Хетібер Файненс Лімітед" (Кіпр) – 10%.

Згідно з даними YouControl, виручка ТОВ "Три О" у 2024 році зросла порівняно із 2023 роком на 29,3% – до 1 млрд 171,89 млн грн, а чистий збиток – в 2,4 рази, до 1 млрд 390,17 млн грн.

В структурі пасивів довгострокові кредити банків на кінець березня цього року складали 14,13 млрд грн, інші довгострокові зобов’язання – 8,02 млрд грн, тоді як загальні активи – 5,80 млрд грн.

Виручка ТОВ "Три О" у першому кварталі цього року зросла порівняно із першим кварталом 2024 року на 23,4% – до 326,0 млн грн, а чистий прибуток склав 164,39 млн грн проти чистого збитку 430,33 млн грн у першому кварталі 2024 року.