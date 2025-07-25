Інтерфакс-Україна
Економіка
21:14 25.07.2025

Щонайменше шість областей України потерпають від посухи

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Щонайменше шість областей України потерпають від посухи

Аграрії фіксують значні пошкодження та втрати врожаю в шести областях України, як потерпають від посухи, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев за результатами селекторної наради в п’ятницю.

"Обговорювали питання посухи, від якої цьогоріч потерпає щонайменше 6 областей. Найбільш несприятлива ситуація на Донеччині, Миколаївщині, Одещині, Херсощині, Дніпропетровщині та Запоріжжі", – написав він у Facebook.

За словами Соболева, представники обласних військових адміністрацій для вирішення проблеми у майбутному пропонують запуск зрошення на цих територіях, пільгове оподаткування та компенсацію витрат на гектар оброблюваних угідь.

"Зафіксували всі озвучені проблеми, далі будемо по них працювати", – підсумував міністр, але не дав інших деталей, у тому числі показників втрат від посухи.

Він уточнив, що це була перша його селекторна нарада з агронапрямку. На ній був присутній перший заступник міністра приєднаного до об’єднаного на базі Мінекономіки Міністерства агрополітики Тарас Висоцький.

 

Теги: #нарада #посуха

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