Інтерфакс-Україна
Економіка
11:24 25.07.2025

"Укрзалізниця" отримала 18 газопоршневих електростанцій загальною потужністю 41,4 МВт через Фонд підтримки енергетики

1 хв читати
"Укрзалізниця" отримала 18 газопоршневих електростанцій загальною потужністю 41,4 МВт через Фонд підтримки енергетики
Фото: https://t.me/energyofukraine/

18 газопоршневих електростанцій контейнерного типу було закуплено та передано АТ "Укрзалізниця" в рамках Фонду підтримки енергетики України на загальну суму EUR21,6 млн.

"Ці установки забезпечать "Укрзалізниця" 41,4 МВт генерувальних потужностей, що суттєво посилить стійкість і надійність енергопостачання для стабільної роботи критичної інфраструктури", - повідомило Міністерство енергетики України у четвер.

Закупівля та постачання цих установок стали можливими завдяки внеску Великої Британії через Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності (FCDO) до Фонду. Проєкт реалізовано за координації Секретаріату Енергетичного співтовариства (СЕС).

Як наголосили у міністерстві, значення безперебійного енергопостачання в умовах воєнного часу, особливо для національної транспортної інфраструктури, важко переоцінити. Газопоршневі електростанції контейнерного типу є практичним, гнучким і ефективним рішенням для подолання викликів, спричинених постійними російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України.

За інформацією Міненерго, Фондом підтримки енергетики України з 2022 року профінансовано понад 790 контрактів, законтрактовано товарів та послуг на EUR669 млн, затверджено заявки на закупівлю обладнання для 71 компанії та реалізовано проєкти у 21 області України.

Теги: #укрзалізниця #електростанції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 25.07.2025
"Укрзалізниця" запустить центр сповіщень для вантажоперевізників

"Укрзалізниця" запустить центр сповіщень для вантажоперевізників

10:59 25.07.2025
"Укрзалізниця" тестово поширює верифікацію через "Дію" на 5 внутрішніх поїздів

"Укрзалізниця" тестово поширює верифікацію через "Дію" на 5 внутрішніх поїздів

19:59 24.07.2025
"Укрзалізниця" попередила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів

"Укрзалізниця" попередила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів

14:11 23.07.2025
Ворог наніс удар по енергетичній інфраструктурі "Укрзалізниці" у Сумській та Полтавській областях

Ворог наніс удар по енергетичній інфраструктурі "Укрзалізниці" у Сумській та Полтавській областях

18:56 22.07.2025
"Укрзалізниця" законтрактувала у КВБЗ 5 пасажирських вагонів нових моделей

"Укрзалізниця" законтрактувала у КВБЗ 5 пасажирських вагонів нових моделей

00:24 19.07.2025
Глава "Укрзалізниці": Ворог цілеспрямовано нищить цивільні потяги та полює на локомотиви

Глава "Укрзалізниці": Ворог цілеспрямовано нищить цивільні потяги та полює на локомотиви

09:21 18.07.2025
На Дніпропетровині в результаті дронової атаки загинув машиніст "Укрзалізниці" – голова правління

На Дніпропетровині в результаті дронової атаки загинув машиніст "Укрзалізниці" – голова правління

18:39 16.07.2025
Філія "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" відібрало СК "Гардіан" для страхування відповідальності за сплату митних платежів

Філія "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" відібрало СК "Гардіан" для страхування відповідальності за сплату митних платежів

10:27 16.07.2025
На розкраданні понад 22 млн грн через незаконні доплати викрито чотирьох посадовців філії АТ "Укрзалізниця"

На розкраданні понад 22 млн грн через незаконні доплати викрито чотирьох посадовців філії АТ "Укрзалізниця"

16:27 14.07.2025
"Укрзалізниця" готує до продажу 1,3 млн тонн щебеню

"Укрзалізниця" готує до продажу 1,3 млн тонн щебеню

ВАЖЛИВЕ

МВФ нагадує про критичну важливість антикорупційної інфраструктури та анонсує дискусію щодо фінпотреб України

З $35 млрд потреби у зовнішньому фінансуванні підтверджено поки що $22 млрд - Пишний

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні до 9,7% у 2025р. та 6,6% у 2026р.

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15,5% - опитування

ОСТАННЄ

Ощадбанк та Українська рада зброярів підписали меморандум для розвитку ОПК

Депутат пропонує ввести спрощений режим експлуатації для надлегких повітряних суден

МВФ нагадує про критичну важливість антикорупційної інфраструктури та анонсує дискусію щодо фінпотреб України

З $35 млрд потреби у зовнішньому фінансуванні підтверджено поки що $22 млрд - Пишний

Кияни у I пів.-2025 сплатили 29 млн грн за відновлення електропостачання після відключення за борги – YASNO

Україна готова відкрити в Єгипті регіональний логістичний штаб

Нацбанк знизив прогноз зростання ВВП України до 2,1% у 2025 році та 2–3% у 2026–2027 рр.

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні до 9,7% у 2025р. та 6,6% у 2026р.

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

ІЕД оцінив зростання ВВП України у червні в 1,2% і за півріччя-2025 - в 1,3%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА