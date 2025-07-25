"Укрзалізниця" отримала 18 газопоршневих електростанцій загальною потужністю 41,4 МВт через Фонд підтримки енергетики

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18 газопоршневих електростанцій контейнерного типу було закуплено та передано АТ "Укрзалізниця" в рамках Фонду підтримки енергетики України на загальну суму EUR21,6 млн.

"Ці установки забезпечать "Укрзалізниця" 41,4 МВт генерувальних потужностей, що суттєво посилить стійкість і надійність енергопостачання для стабільної роботи критичної інфраструктури", - повідомило Міністерство енергетики України у четвер.

Закупівля та постачання цих установок стали можливими завдяки внеску Великої Британії через Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності (FCDO) до Фонду. Проєкт реалізовано за координації Секретаріату Енергетичного співтовариства (СЕС).

Як наголосили у міністерстві, значення безперебійного енергопостачання в умовах воєнного часу, особливо для національної транспортної інфраструктури, важко переоцінити. Газопоршневі електростанції контейнерного типу є практичним, гнучким і ефективним рішенням для подолання викликів, спричинених постійними російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України.

За інформацією Міненерго, Фондом підтримки енергетики України з 2022 року профінансовано понад 790 контрактів, законтрактовано товарів та послуг на EUR669 млн, затверджено заявки на закупівлю обладнання для 71 компанії та реалізовано проєкти у 21 області України.