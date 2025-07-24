ЄС і США близькі до укладення угоди, яка передбачає мита в 15% для європейських товарів

Брюссель і Вашингтон близькі до укладення торговельної угоди, відповідно до якої мита на поставки європейських товарів до США становитимуть 15%, пише газета Financial Times з посиланням на інформовані джерела.

За словами джерел, ЄС може погодитися на ці умови, щоб уникнути введення Штатами мита в 30% з 1 серпня, обіцяних президентом США Дональдом Трампом. Обговорювані умови також включають відмову обох сторін від мит на низку товарів, зокрема літаки, алкогольні напої та медичне обладнання.

Поставки європейських товарів до США з квітня обкладаються новим митом у 10% на додачу до діючих раніше тарифів, що становили в середньому 4,8%.

Загальне мито в 15%, ймовірно, враховуватиме чинні тарифи, у зв'язку з чим Брюссель вважає ці умови закріпленням статус-кво, кажуть джерела. Вони зазначають, однак, що ЄС продовжує готувати пакет заходів у відповідь на випадок, якщо угоди зі США до 1 серпня укласти не вдасться. Ці заходи можуть торкнутися товарів американського експорту на суму 93 млрд євро.

Напередодні Трамп оголосив про досягнення угоди з Японією, що передбачає мита в 15% для японських товарів.