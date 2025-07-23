Інтерфакс-Україна
Економіка
16:24 23.07.2025

Законопроєкт про енергоєвроінтеграцію вкрай важливий для прозорості ринку е/е України та відсіювання недобросовісних гравців – експерт

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Законопроєкт про енергоєвроінтеграцію вкрай важливий для прозорості ринку е/е України та відсіювання недобросовісних гравців – експерт

Синхронізація українського та європейського ринків електроенергії, важливою частиною якої є ухвалений 22 липня в першому читанні проєкт закону № 12087-д щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергоринків, сприятиме відкритості ринку е/е в Україні, встановленню більш жорстких правил на ньому та відсіюванню компаній з непрозорою бізнес-поведінкою, вважає генеральний директор ТОВ "Толк Україна" Ірина Береснєва.

"Ми розраховуємо на зміну правил гри – на логіку, прозорість і передбачуваність. Бо нині ринок часто виглядає як базар, де кожен грає за своїми правилами. Закон нарешті має змінити це. Ринок трансформується і стане жорсткішим. Але це добре. Ті, хто звик працювати за схемами, відійдуть. Залишаться компанії з бізнес-моделями, з командою, з розумінням, як управляти ризиками й відповідати перед клієнтом", – сказала вона в коментарі "Енергореформі".

На думку Береснєвої, європейська законодавча база вплине на кількість "несвідомих" груп трейдерів та постачальників, які на сьогодні спотворюють ринкові умови співпраці та ціни для кінцевого споживача.

"Буде менше випадкових трейдерів, менше маніпуляцій. І більше відповідальності – як перед ринком, так і перед країною. Ми не просто підтягуємо свій закон до ЄС – ми дорослішаємо", – наголосила експерт.

Що стосується постачальників, то, на її думку, нові механізми потребуватимуть вміння працювати з портфелем, ризиками, прогнозуванням, але також дадуть змогу ефективніше працювати з мікрогенерацією, накопичувачами, брати участь в балансуючих ринках ЄС.

Водночас, як наголошує гендиректор "Толк Україна", нова законодавча база має передбачати не тільки захист, а й відповідальність самих споживачів. "Держава має навчити споживача бути відповідальним: рахувати, прогнозувати та керувати своєю генерацією або делегувати керування своєму партнеру – постачальнику. Інакше "гнучкість" системи залишиться красивим словом із презентацій", – вважає Береснєва.

Вона зазначила, що в ухваленому законопроєкті йдеться про інтеграцію на рівні спотових ринків, детальне впровадження понять агрегації, гнучкості, споживача як активного учасника. При цьому, на її думку, важливо, щоб перехід під час воєнного стану в країні був м’яким та поступовим.

"Нині в Україні ще дуже слабка аналітика – через закриті дані щодо генерації та споживання, спостерігається імітація балансування. Ми не маємо права імпортувати форму без змісту", – пояснила гендиректор "Толк Україна", підкресливши, що остаточна редакція закону ще потребуватиме глибокого опрацювання, до якого мають долучитися, зокрема, НКРЕКП, НЕК "Укренерго", самі постачальники "із практичними знаннями, а не лише перекладом євронорм".

Щодо того, як сама ГК Tolk готується до енергетичної євроінтеграції, Береснєва зазначила, що група вже кілька років працює в логіці європейського енергобізнесу і, зокрема, робить ставку на розвиток агрегації.

"Ми створили європейську структуру, налагоджуємо бізнес-процеси відповідно до норм ЄС, вивчаємо та тестуємо моделі агрегації. Навіть попри те, що нинішня версія законопроєкту ще не містить чіткої моделі незалежної агрегації, ми розуміємо критичну важливість цього механізму для майбутнього енергосистеми", – описала ситуацію очільниця "Толк Україна".

Вона додала, що очікуваний термін імплементації основних норм – початок 2027 року, але підготовка до цього розпочинається вже зараз.

"Має бути прописано сотні підзаконних актів, які дозволять справді інтегрувати нас у європейську енергоспільноту. Ми в процесі цього шляху, й він має бути не бюрократичним, а практичним", – резюмувала Береснєва.

Як повідомлялося, Верховна Рада 244 голосами "за" ухвалила у першому читанні законопроєкт № 12087-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики".

Як повідомило Міністерство енергетики, відповідна законодавча пропозиція була розроблена на основі дев’яти актів енергетичного законодавства ЄС і має на меті створити необхідне законодавче підґрунтя для повної інтеграції ринку е/е України до єдиного європейського ринку на принципі взаємності.

Документ передбачає, зокрема, інтеграцію короткострокових (спотових) ринків е/е України та ЄС (market coupling) та балансуючих ринків, що означає підвищення ліквідності ринку, спрощення умов торгівлі е/е з ЄС, ефективне використання пропускної спроможності міждержавних перетинів, посилення гнучкості енергосистеми та доступ до резервів ЄС.

Також проєкт закону передбачає додаткові механізми захисту прав споживачів та посилення їхньої ролі на ринку шляхом збільшення прозорості умов постачання і запровадження інструментів порівняння пропозицій постачальників, а також створення умов для долучення споживачів до участі в інших сегментах ринку, зокрема ринку допоміжних послуг.

У відомстві зазначили, що ухвалення документу найближчим часом у цілому дозволить забезпечити синхронізацію ринків електроенергії на початку 2027 року. Вказаний законопроєкт був однією з центральних тем обговорення під час скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС у сфері енергетики.

Теги: #толк_україна #електроенергія

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