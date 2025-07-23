Інтерфакс-Україна
Економіка
12:58 23.07.2025

Кредит ПриватБанку "Нафтогазу" в 4,7 млрд грн є його найбільшим енергокредитом з початку війни та першим для компанії

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Кредит у 4,7 млрд грн, виданий ПриватБанком Групі "Нафтогаз", є найбільшим кредитом держбанку на підтримку енергетики з початку повномасштабної війни та першим для "Нафтогазу", повідомила фінансова установа.

"Ми розглядаємо підтримку енергетики як ключовий елемент нашої місії – бути фінансовою опорою країни у складні часи. Це не просто кредитне рішення, а внесок у стабільність держави та добробут мільйонів українців", – прокоментував член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, слова якого наводяться у релізі банку в середу.

Він висловив подяку керівництву Групи "Нафтогаз" "за довіру, конструктивну співпрацю та спільну відповідальність за майбутнє енергетичної безпеки України".

Як зазначили у банку, кредитування стало новим етапом у межах послідовної підтримки української енергетики, яку ПриватБанк здійснює з перших місяців вторгнення.

Теги: #кредит #приватбанк #нафтогаз

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