Кредит ПриватБанку "Нафтогазу" в 4,7 млрд грн є його найбільшим енергокредитом з початку війни та першим для компанії

Кредит у 4,7 млрд грн, виданий ПриватБанком Групі "Нафтогаз", є найбільшим кредитом держбанку на підтримку енергетики з початку повномасштабної війни та першим для "Нафтогазу", повідомила фінансова установа.

"Ми розглядаємо підтримку енергетики як ключовий елемент нашої місії – бути фінансовою опорою країни у складні часи. Це не просто кредитне рішення, а внесок у стабільність держави та добробут мільйонів українців", – прокоментував член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, слова якого наводяться у релізі банку в середу.

Він висловив подяку керівництву Групи "Нафтогаз" "за довіру, конструктивну співпрацю та спільну відповідальність за майбутнє енергетичної безпеки України".

Як зазначили у банку, кредитування стало новим етапом у межах послідовної підтримки української енергетики, яку ПриватБанк здійснює з перших місяців вторгнення.