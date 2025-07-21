Розпочато новий набір учасників програми підтримки мікропідприємництва - УЧХ

Український Червоний Хрест (УЧХ) розпочав новий набір учасників програми підтримки мікропідприємництва.

‌“Розпочато новий набір учасників програми підтримки мікропідприємництва. ‌

Український Червоний Хрест в рамках програми "Перезавантаження" вже другий рік підтримує вразливі верстви населення у розвитку та відновленні власної справи… ”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

У програмі беруть участь Вінницька, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області та м. Київ. Учасниками конкурсу можуть стати домогосподарства, власники яких є вразливою категорією населення віком від 18 до 65 років. Формат навчання - офлайн.

УЧХ реалізує цю програму у партнерстві з Червоними Хрестами Іспанії, Данії та Швейцарії.

‌Винагорода за найкращі бізнес-ідеї - фінансування до 100 тис. гривень. На першому етапі виплата становить 50% суми мікрогранту, на другому етапі в разі успішного виконання умов бізнес-плану — 50% мікрогранту. Кількість грантів обмежено.

‌Секторами для фінансування є сільське господарство, виробництво, сфера послуг, торгівля.

‌Подавати оригінали анкет та копій документів для участі у програмі “Перезавантаження” можна до 15 серпня 2025 року.

Для участі та інформації про програму "Перезавантаження" потрібно звертатись на гарячу лінію УЧХ: 0 800 332 656 або на вебсайт.