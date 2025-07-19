Інтерфакс-Україна
Економіка
09:02 19.07.2025

Трамп наполягає на 15-20% тарифах на товари з ЄС

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Трамп наполягає на 15-20% тарифах на товари з ЄС

Президент США Дональд Трамп посилив позицію у торгових переговорах з Європейським Союзом, вимагаючи запровадження мінімального тарифу на рівні 15-20% на всі товари з блоку, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з ходом перемовин.

"Трамп також відкинув останню пропозицію ЄС щодо зниження 25% секторальних мит на автомобілі та, за словами джерел, був би радий зберегти їх на нинішньому рівні", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація США, за інформацією, розглядає можливість запровадження взаємних тарифів, що перевищують 10%, навіть у разі досягнення угоди.

"Ми не хочемо торгової війни, але ми не знаємо, чи залишать нам США вибір", — заявив високопоставлений дипломат ЄС у коментарі виданню.

Ще один європейський дипломат зазначив: "Ми не збираємося зупинятися на 15 відсотках". За словами джерел, настрій у Брюсселі змінився на користь заходів у відповідь.

Крайній термін для досягнення угоди спливає 1 серпня. Якщо домовленості не буде до цієї дати, Трамп погрожує запровадити 30-відсоткові тарифи на весь імпорт з ЄС.

 

Теги: #мита #трамп #єс

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