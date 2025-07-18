Трипільський паккомбінат за 6 міс. зберігає незначне скорочення випуску гофротари

Трипільський пакувальний комбінат (ТПК, Українка Київської обл.), дочірнє підприємство Рубіжанського картонно-тарного комбінату, який зупинив роботу у Луганській області, у січні-червні 2025 року скоротив випуск гофротари на 1,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 78,65 млн кв. м.

Згідно з наданими агентству "Інтерфакс-Україна" статистичними даними асоціації "УкрПапір", водночас ТПК стабільно зберігає друге місце з випуску гофротари в Україні після Київського картонно-паперового комбінату (108,4 млн кв. м).

У червні комбінат наростив випуск гофротари на 6,6% до червня-2024 – до 13,3 млн кв. м, що, однак, на 9% менше показника травня-2025.

Обсяг виробництва ТПК у грошовому вираженні у першому півріччі перевищив минулорічний на 5%, склавши 1 млрд 386,4 млн грн.

Як повідомлялося, основні підприємства галузі, які надали дані асоціації "УкрПапір", за січень-червень сумарно наростили випуск картонних ящиків на 2% - майже до 288 млн кв. м.

Раніше повідомлялося, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Рубіжанський КТК спільно з ТПК переважно лідирував серед виробників гофротари в країні. Після отриманих руйнувань у Рубіжному комбінат зупинився, а юрособу АТ "Рубіжанський КТК" перереєстровано в Києві.

ТПК випускає широкий асортимент виробів із гофрокартону для продуктів харчування, промтоварів, товарів хімічної промисловості. Серед клієнтів - компанії Roshen, Coca-Cola, агрохолдинг "МХП", група Lactalis.

Комбінат 2024 року збільшив обсяг товарної продукції на 10% до 2023 року - до 2,73 млрд грн, при цьому виробництво гофротари зросло на 13,3% - до 165,2 млн кв. м.