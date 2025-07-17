Машинобудівники "ДТЕК" вперше капітально відремонтували німецьку ґрунтопіддирочну машину

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Машинобудівники "ДТЕК Енерго" вперше капітально відремонтували ґрунтопіддирочну машину EL160LS, і передали її "ДТЕК Шахтоуправління Дніпровське", повідомляє машинобудівна Corum Group.

"Це новий для нас тип техніки, тож проєкт став справжнім викликом. Але усе виконано в чітко визначені строки та відповідно до технічних вимог", - йдеться на сторінці компанії у Facebook.

Згідно з повідомленням, машина отримала нове вибухобезпечне електрообладнання власної розробки, сертифіковане за українськими стандартами.

Машина має 300-літровий ківш, двигун потужністю 55 кВт. Її маса - 9,5 тонн, поворот стріли ±30°, вона працює на ухилах до 22°.

За інформацією з відкритих джерел, ґрунтопіддирочна машина EL160LS – виробництва німецької компанії Hazemag. Призначена для вирівнювання ґрунту гірничої виробки, а також для завантаження розпушеної гірської маси на стрічковий або скребковий конвеєр.

Corum Group - провідний виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні, входить до складу "ДТЕК Енерго" - операційної компанії, що відповідає за видобуток вугілля і виробництво електроенергії з вугілля в структурі енергохолдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова. Машинобудівні активи ДТЕК Енерго включають Дружківський машзавод (релокований в Дніпро), харківський завод "Світло шахтаря" та Першотравенський РМЗ.