Свириденко: Ми прогнозуємо, що в цьому році зростання ВВП буде не менше 3%

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що за прогнозами у 2025 році зростання ВВП складе не менше 3%.

"Нам дуже важливо провести ефективність реалізації всіх наших програм підтримки. І про згадану програму "єОселя", вона є частиною проєкту і програм "Зроблено в Україні", насправді, яка має один із найбільш мультиплікаційних ефектів", - сказала Свириденко у Верховній Раді перед призначенням її на посаду прем'єра, йдеться в стенограмі засідання.

Вона додала, що найбільші мультиплікаційні ефекти має програма "5-7-9" і іпотечна програма.

"Сумарно, якщо ми беремо "Зроблено в Україні", вона дає 0,65% до ВВП. Ми плануємо, що в цьому році і прогнозуємо, що зростання ВВП буде не менше 3%", - заявила прем'єрка.

Як повідомлялося, НБУ у квітні знизив очікування зростання економіки України у поточному році до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у наступному – з 4,0% до 3,7%. Держбюджет-2025 побудований на урядовому прогнозі зростання ВВП на 2,7%. За даними Держстату, у І кварталі цього року реальний ВВП виріс на 0,9%.