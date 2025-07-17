Інтерфакс-Україна
Економіка
13:28 17.07.2025

НБУ разом з МВС та Нацполіцією готують механізми протидії наданню фінансових послуг без ліцензії

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НБУ разом з МВС та Нацполіцією готують механізми протидії наданню фінансових послуг без ліцензії

Національний банк України (НБУ) опрацьовує питання співпраці та координації з Міністерством внутрішніх справ (МВС) та Національною поліцією України (НПУ) стосовно перевірки та притягнення до відповідальності осіб, які надають фінансові послуги без ліцензії, що передбачається у Меморандумі з МВФ.

"На початку року НБУ провів дві зустрічі з Міністерством внутрішніх справ (та Національною поліцією України  щодо обговорення шляхів посилення правової спроможності НБУ в частині співпраці та координації з МВС/НПУ стосовно сприяння НБУ у перевірці/притягненні до відповідальності осіб, що надають фінансові послуги без ліцензії", - йдеться у відповіді регулятора на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У НБУ повідомили, що наразі опрацьовують як питання, обговорені під час зустрічей, так і додаткові пропозиції, надані НПУ.

Як передбачалося у восьмому Меморандумі з МВФ, Нацбанк у співпраці з МВС та НПУ мав до кінця червня 2025 року запропонувати координаційні механізми для ефективнішого виявлення, документування та обробки порушень у сфері фінансових і платіжних послуг. Ці процедури також мали передбачати посилення ролі НБУ у реагуванні на такі порушення.

Теги: #меморандум #нацполіція #нбу #мвс

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