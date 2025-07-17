Процедура по БЕБ була виконана відповідно до законів і нормативних актів - Свириденко

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Юлія Свириденко заявляє, що процедура по Бюро економічної безпеки України (БЕБ) була виконана відповідно до законів і нормативних актів.

"Що стосується процедури по БЕБ. Вона була виконана відповідно до законів і нормативних актів. Нам було внесено рішення. Ми як члени уряду розглянули це рішення. Кожен із нас мав можливість висловитися, утриматися, проголосувати "за", або відмовитися, відповідно до тієї інформації, яка була почута відповідним міністром європейської інтеграції і юстиції, що стосувалося зв'язків з країною-агресором", - сказала Свириденко у Верховній Раді перед призначенням її на посаду прем'єра, частину виступу опублікував в телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Як повідомлялося, 7 липня Кабмін розглянув подання комісії з добору директора БЕБ та звернувся до неї з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, безпековим критеріям включно.

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ 25 червня рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ. За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Конкурс проводився в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до кінця липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ).