Інтерфакс-Україна
Економіка
13:08 12.07.2025

Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів має будуватися на державно-приватному партнерстві – голова НБУ

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Субсидіювання і підтримка ветеранського бізнесу повинно отримати відповідно і належну підтримку на рівні держави, системним рішення є державно-приватне партнерство, вважає голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Треба бути максимально чесним: немає безкоштовного ланчу. Якщо ми говоримо про якісь пільгові програми як системні рішення на рівні держави, вони повинні отримати системну підтримку на рівні держави", – сказав він під час запуску "Хартію стійкості людського капіталу" в рамках Конференції з відновлення України URC2025 в Римі.

Пишний додав, що одночасно кожен банк в рамках своєї корпоративної відповідальності може розробляти власні програми, і такі програми вже існують.

Глава Нацбанку також зазначив, що ветерани, які приходять в банк за кредитом, повинні усвідомлювати, що кредит – це завжди відповідальність і що в банку нема безкоштовних грошей, бо він оперує клієнтськими грошима.

"Через це ми повинні розуміти, наскільки цей момент важливий, в тому числі і на етапі якісної підготовки кредитної заявки. І ось тут банки дійсно можуть дати максимум можливостей навчити, проконсультувати, виступити консалтинговим партнером на цьому етапі", – наголосив Пишний.

За його словами, загалом у фінансовій системі є три площини залучення до ветеранської політики: окрім ветеран, як корпоративний клієнт, це ще й ветеран як співробітник та ветеран як роздрібний клієнт. В усіх трьох, підкреслив голова НБУ, ведеться активна робота.

Пишний вважає, що банки дуже адаптивні, гарно розуміють ринок і однозначно адаптують асортимент ветеранські запити.

Він нагадав, що Нацбанк з банками ще раніше за участю ЄБРР підписали "Хартію фінансової інклюзії", яка передбачає запровадження політиків по відношенню до працівників, які закріплені "Хартію стійкості людського капіталу".

"Тобто відбувається системний, я б сказав, глибоко ешелонований підхід до запровадження всіх цих практик, пов'язаних із потребою реінтеграції ветеранів… Ми маємо амбіцію, і я вас можу запевнити, ми її реалізуємо, ми побудуємо саму інклюзивну фінансову систему в світі", – заявив голова Нацбанку України.

В той же час він також зауважив, що впровадження нової філософії не може бути швидким, воно потребує глибокої рефлексії, та закликав лідерів великих компаній особисто очолити зміни.

"Культура за один день не відбувається. Культура – це практика, це досвід, це робота над помилками, це крок до кроку дуже чесне ставлення до того, як ми оцінюємо поточний стан і що ми хочемо зробити далі. Ми повинні бути максимально щирими, максимально відвертими", – сказав на завершення Пишний.

Теги: #допомога #пишний #ветеранський_бізнес #нацбанк

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