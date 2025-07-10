Інтерфакс-Україна
Економіка
19:06 10.07.2025

Американцям потрібно $839 тис. для фінансового комфорту - опитування

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Американцям потрібно $839 тис. для фінансового комфорту - опитування

Жителі США в середньому назвали суму $839 тис. достатньою для "фінансового комфорту", свідчать дані опитування, проведеного Charles Schwab.

При цьому представники різних поколінь істотно різняться в оцінках суми, необхідної для відчуття фінансової стабільності. Міленіали (народжені в 1981-1996 роках) вважають, що їм потрібно $847 тис., тоді як покоління Z (1997-2012) озвучило набагато скромніші цифри - $329 тис.

Так звані бебі-бумери (1946-1964 років народження) для комфорту хочуть володіти активами на $943 тис., а представники Gen X (1965-1980) - $783 тис.

Водночас, як показують дані Федрезерву, літні громадяни (віком 65-74 років) володіють активами на $410 тис. з розрахунку на домогосподарство, а американці віком до 35 років - лише $39 тис.

Крім того, заборгованість американців значно перевищує їхні доходи. За даними Бюро перепису населення, медіанний дохід американського домогосподарства становить близько $80 тис. на рік. При цьому середня американська сім'я має борг за іпотекою в розмірі $155,6 тис., кредит на навчання на $24,5 тис., автокредит на $15,4 тис. і заборгованість за кредиткою в розмірі $2,7 тис.

"Це сумні цифри. Вони показують, що в майбутньому на американську економіку чекають проблеми", - сказала фінансова радниця Кетрін Валега в інтерв'ю MarketWatch.

Теги: #комфорт #опитування #сша #фінанси

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