Інтерфакс-Україна
Економіка
18:05 10.07.2025

ЄІБ надасть Ощадбанку кредит на EUR50 млн для енергопроєктів

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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть державному Ощадбанку (Київ) кредитну лінію на EUR50 млн для фінансування проєктів у сфері централізованого теплопостачання та енергоефективності.

«Сьогодні під час міжнародної конференції з відновлення України (URC) у Римі від імені Ощаду підписав фінансовий договір із Європейським інвестиційним банком (ЄІБ)  про надання кредитної лінії на суму EUR50 млн в рамках Української інвестиційної програми (Ukraine Investment Framework)», - повідомив голова правління банку Сергій Наумов у Телеграм каналі у четвер.

Він зазначив, що укладена угода сприятиме забезпеченню доступу українських муніципалітетів, комунальних підприємств та державних органів до довгострокового фінансування критично важливих проєктів у сфері централізованого теплопостачання та підвищення енергоефективності.

«Програма також містить грантову складову в сумі EUR30 млн для вразливих громад та регіонів, яка розподілятиметься за допомогою трьох банків – учасників ініціативи», - додав він.

За словами Юрія Каціона, заступника голови правління Ощадбанку, відповідального за корпоративний бізнес, банк є лідером у фінансуванні муніципалітетів. Станом на 1 травня 2025 року Ощад мав відповідну частку ринку у 57%.

Теги: #ощадбанк #кредит #єіб

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