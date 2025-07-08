Інтерфакс-Україна
Економіка
15:32 08.07.2025

Дефіцит кадрів у будівництві змушує компанії підвищувати зарплату й впроваджувати програми лояльності – експерт

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Дефіцит кадрів у будівництві змушує компанії підвищувати зарплату й впроваджувати програми лояльності – експерт

Кадровий голод разом із високою інфляцією змушує компанії піднімати заробітні плати та впроваджувати програми лояльності, повідомив директор компанії Rauta Андрій Озейчук в колонці для "Інтерфакс-Україна".

"Протягом останніх трьох років дефіцит кваліфікованих працівників будівельних спеціальностей лише посилювався, а на деякі вакансії пошук фахівців триває до півроку. Кадровий голод разом із високою інфляцією змушує компанії піднімати заробітні плати та впроваджувати програми лояльності. З 2022 по 2024 рік зарплати у будівництві зростали приблизно на 20% щорічно", - повідомив Озейчук.

Будівельні компанії активніше залучають до роботи жінок і людей старшого віку на посади, які не потребують великого фізичного навантаження, зокрема, інженерів, операторів будівельної техніки, водіїв, зварювальників тощо. Деякі українські компанії розглядають варіант запрошення будівельників із країн Азії для покриття нестачі персоналу.

Rauta – лідер українського ринку сталевого будівництва, учасник Європейської асоціації будівельної індустрії. Компанія надає проєктні, виробничі та монтажні рішення відповідно до актуальних норм ЄС. Компанія має ліцензію на виконання будівельних робіт із середнім і значним класом наслідків (СС2, СС3). Згідно з даними Єдиного держреєстру, власником 100% статутного капіталу компанії є Андрій Озейчук.

Теги: #озейчук #rauta #заробітна_плата

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