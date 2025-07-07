Зміни на будівельному ринку України під час війни

Андрій Озейчук, директор інженерно-будівельної компанії Rauta, голова ради директорів Асоціації «Український Центр Сталевого Будівництва»

У 2022 році, через повномасштабне вторгнення росії, обсяг будівельного ринку України у гривневому еквіваленті скоротився більш ніж удвічі. Попри державну підтримку замовлень на відбудову інфраструктури та програми єВідновлення і єОселя, а також підвищений інтерес з боку інвесторів, об’єм будівельного ринку все ще суттєво відстає від рівня 2021 року, коли він сягнув 258 млрд грн (8 млрд євро).

Попит

У 2024 році український будівельний ринок зріс на 20% у порівнянні з попереднім роком, досягнувши приблизно 200 млрд грн (4,6 млрд євро).

Попит на нове житло виріс на 7%, що значною мірою стало можливим завдяки державній програмі єОселя, близько третини виданих кредитів якої припали саме на новобудови.

У секторі комерційної нерухомості найбільше інвестували у будівництво складських, виробничих та торгових об’єктів. Зокрема, складські приміщення стали лідером серед нової комерційної забудови, зайнявши половину ринку й подвоївши обсяг попиту порівняно з попереднім роком.

Сегмент реконструкції та захисту критичної інфраструктури склав близько 20% усього ринку.

За умов подальшого зростання будівельна галузь України може повернутися до рівня 2021 року протягом наступних 4–5 років.

Ціни

Від початку повномасштабної війни собівартість будівництва у гривневому еквіваленті зросла на 70%. Лише за 2024 рік вартість будматеріалів і послуг збільшилась на 24%.

Кадри

Протягом останніх трьох років дефіцит кваліфікованих працівників будівельних спеціальностей лише посилювався, а на деякі вакансії пошук фахівців триває до пів року.

Кадровий голод разом із високою інфляцією змушує компанії піднімати заробітні плати та впроваджувати програми лояльності. З 2022 по 2024 рік зарплати у будівництві зростали приблизно на 20% щорічно.

Будівельні компанії активніше залучають до роботи жінок і людей старшого віку на посади, які не потребують великого фізичного навантаження, зокрема, інженерів, операторів будівельної техніки, водіїв, зварювальників тощо.

Деякі українські компанії розглядають варіант запрошення будівельників із країн Азії для покриття нестачі персоналу.

Зміни у законодавстві

29 липня 2022 року набрав чинності Закон №2486-IX, який встановлює вимоги до обов’язкового облаштування бомбосховищ у новобудовах. Це позитивно вплине на безпеку, але підвищить загальну вартість будівництва на 1-7%.

З 1 вересня 2022 року діє оновлений ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», який підвищив вимоги до енергоефективності будівель у середньому на 28%.

З 1 січня 2023 року набрав чинності закон «Про надання будівельної продукції на ринку», який є адаптацією європейського Регламенту ЄС 305 і суттєво підвищує вимоги до якості та безпеки будматеріалів.

Відбудова країни

Світовий банк, Єврокомісія та ООН оцінюють потреби України у відновленні на рівні 524 млрд доларів протягом наступного десятиліття.

Відновлення охоплюватиме такі сфери як розмінування, енергетика, житлове будівництво, агропромисловість, оборона, транспорт, логістика, торгівля та промисловість.

Попри очікування завершення війни, багато інвесторів уже зараз прораховують вартсіть будівництва та готуються до запуску нових будівельних проєктів. У той же час деякі компанії вже вкладають кошти у відновлення об'єктів, робота яких критично важлива для бізнесу.

На український ринок поступово виходять міжнародні будівельні корпорації та фінансові установи, які формують партнерські відносини з державними структурами та місцевими підрядниками для участі у повоєнній відбудові України.