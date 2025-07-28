Інтерфакс-Україна
Події
14:34 28.07.2025

Неможливо буде побудувати бажану систему освіти без вирішення питання з зарплатами освітян - Федоров

1 хв читати
Неможливо буде побудувати бажану систему освіти без вирішення питання з зарплатами освітян - Федоров
Фото: https://t.me/zedigital/

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що без вирішення питання з заробітними платами для освітян неможливо буде побудувати бажану систему освіти.

"Залишається важливим питання заробітних плат для освітян. Тому що без вирішення цього питання ми не зможемо побудувати ту систему освіти, яку ми хочемо побудувати", - сказав Федоров в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Він підкреслив, що зарплати є одним із фундаментів проблем в системі освіти, та уряд шукає рішення.

Коментую чи майбутні зміни в політиках держави в освітній сфері, віцепрем'єр підкреслив, що перед владою стоїть великий виклик, і завдання зробити цілі і дорожню карту освіти такими простими, щоб громадяни розуміли, що саме робиться і коли буде результат.

Теги: #федоров #заробітна_плата #освіта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:29 20.07.2025
Чоловік постраждав внаслідок ворожого удару по Запорізькій області - Федоров

Чоловік постраждав внаслідок ворожого удару по Запорізькій області - Федоров

14:18 19.07.2025
Шмигаль та Федоров націлені на масштабування антишахедних технологій

Шмигаль та Федоров націлені на масштабування антишахедних технологій

09:26 18.07.2025
Федоров анонсує у "Дія" отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск "еАкцизу" і "еНотаріату"

Федоров анонсує у "Дія" отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск "еАкцизу" і "еНотаріату"

13:58 17.07.2025
Майбутній перший віцепрем’єр анонсує запуск 5G, масштабування інновацій в оборонці та посилення МОН

Майбутній перший віцепрем’єр анонсує запуск 5G, масштабування інновацій в оборонці та посилення МОН

13:41 16.07.2025
Кабмін затвердив нові розміри освітніх грантів та додаткові регіональні коефіцієнти для вступників-2025

Кабмін затвердив нові розміри освітніх грантів та додаткові регіональні коефіцієнти для вступників-2025

10:21 15.07.2025
Результати додаткових сесій НМТ будуть доступні не пізніше 30 липня - директорка УЦОЯО

Результати додаткових сесій НМТ будуть доступні не пізніше 30 липня - директорка УЦОЯО

13:22 12.07.2025
Кількість охочих вступати до вишів України залишається стабільною навіть у воєнних умовах - Бабак

Кількість охочих вступати до вишів України залишається стабільною навіть у воєнних умовах - Бабак

14:03 11.07.2025
Динаміка ринку праці в червні сповільнилась: середня зарплата лишилась на рівні травня, а кількість вакансій незначно зросла - Work.ua

Динаміка ринку праці в червні сповільнилась: середня зарплата лишилась на рівні травня, а кількість вакансій незначно зросла - Work.ua

10:44 11.07.2025
Лісовий: освіта є одним із пріоритетів одразу після оборони

Лісовий: освіта є одним із пріоритетів одразу після оборони

15:32 08.07.2025
Дефіцит кадрів у будівництві змушує компанії підвищувати зарплату й впроваджувати програми лояльності – експерт

Дефіцит кадрів у будівництві змушує компанії підвищувати зарплату й впроваджувати програми лояльності – експерт

ВАЖЛИВЕ

Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним і скоротить строк свого 50-денного ультиматуму

Від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 857 людей - Зеленський

Шмигаль провів зустріч із очільницею посольства США: Готуємо нові важливі проєкти

Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

Зеленський анонсував розмови з партнерами щодо фінансування дронів

ОСТАННЄ

Комісія з добору членів НКРЕКП внесла на розгляд Кабміну 4 претендентів

Єрмак про заяву Трампа: Путін розуміє лише силу - і це чітко й голосно донесено

Японія передала українським митникам хімічні ідентифікатори

УЧХ провів тренінг для  інструкторів проєкту "Сесії в класах безпеки"

Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним і скоротить строк свого 50-денного ультиматуму

Укргідрометцентр: цього тижня на Київщині буде літня мінлива погода, без дощів буде лише 1 серпня

АРМА зупинить конкурс на управителя БФК Gulliver після отримання документів від нових власників та скасування арешту

Коаліція дієвців культури закликає уряд невідкладно призначити в.о. міністерства культури

Від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 857 людей - Зеленський

Бізнес закликає держоргани прийняти до 1 жовтня законодавчі зміни для продовження тесту "еАкцизу" - Укртютюн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА