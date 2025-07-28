Неможливо буде побудувати бажану систему освіти без вирішення питання з зарплатами освітян - Федоров

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Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що без вирішення питання з заробітними платами для освітян неможливо буде побудувати бажану систему освіти.

"Залишається важливим питання заробітних плат для освітян. Тому що без вирішення цього питання ми не зможемо побудувати ту систему освіти, яку ми хочемо побудувати", - сказав Федоров в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Він підкреслив, що зарплати є одним із фундаментів проблем в системі освіти, та уряд шукає рішення.

Коментую чи майбутні зміни в політиках держави в освітній сфері, віцепрем'єр підкреслив, що перед владою стоїть великий виклик, і завдання зробити цілі і дорожню карту освіти такими простими, щоб громадяни розуміли, що саме робиться і коли буде результат.